Coronavirus, 1.326 positivi in più, 133 nuovi morti e 83 in terapia intensiva. La maggior parte in Lombardia: 769 nuovi casi e 113 decessi In Lombardia crescono di 769 unità i nuovi casi e le terapie intensive (+40). I morti sono 267, in crescita di 113 rispetto a ieri

(ANSA)

1' di lettura

Si aggrava la situazione italiana, con altri 1.326 casi di contagio da coronavirus e 133 morti in più. E il bilancio stilato quotidianamente dalla Protezione civile si fa quindi pesante (si veda la mappa): i decessi complessivi salgono a 366; mentre le persone positive al Covid-19 raggiungono quota 6.387.

Ed è vero che i guariti diventano 622 in totale (33 in più). Ma i malati in terapia intensiva aumentano a un ritmo maggiore: sono oggi 65o, cioè 83 in più rispetto a ieri. Da quando si ha notizia della diffusione del virus, il numero totale dei contagiati in Italia è di 7.375.

Per la Lombardia, regione più colpita, il bilancio vede: 4.189 persone attualmente positive, con un aumento di 769 unità rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 399 (+40), di cui il 65% con oltre 65 anni di età. Mentre i deceduti sono 267 (+113 rispetto a ieri, l’aumento maggiore nella regione da quando è cominciata l’epidemia) e i guariti sono 550 (+26). Sempre in Lombardia ci sono 756 persone positive al virus in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate (non in terapia intensiva) sono invece 2.217 (+556).

I numeri sulla Lombardia sono stati forniti dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella diretta Fb in cui ha fatto il punto sull'emergenza coronavirus nella regione. Gallera ha parlato di un “bollettino impressionante”. A Milano i casi sono giunti a quota 406, 171 in più di ieri.