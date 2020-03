Coronavirus ultimi aggiornamenti, in Italia 97.689 casi totali (+5.217), 756 nuovi morti e 646 guariti in più Rallenta il coronavirus in Lombardia, con meno morti e meno casi totali nelle ultime 24 ore. Si registrano 416 nuovi decessi rispetto ai 542 del 28 marzo. Il totale dei morti è di 6.360 per 41.007 casi complessivi dall’inizio dell’epidemia

In Italia il 29 marzo i casi totali per coronavirus sono arrivati a quota 97.689, in crescita del 5,6% rispetto al 28 marzo (+ 5,217). Gli attualmente positivi sono 73.880 (+5,4%), i morti sono in totale 10.779, in crescita di 756 rispetto al 28 marzo (+7,5%), mentre i guariti sono aumentati di 646 (+5,2%) a quota 13.030. Sono 3.906 i malati ricoverati in terapia intensiva, 50 in più rispetto a ieri.I dati sono stati diffusi dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Il totale dei tamponi conteggiati al 29 marzo è di poco superiore a 454mila rispetto al livello di 429mila raggiunto il 28 marzo.

Le vittime nelle Regioni

I 10.779 decessi registrati finora si dividono tra i 6.360 della Lombardia (+416), 1.443 in Emilia-Romagna (+99), 392 in Veneto (+30), 684 in Piemonte (+67), 386 nelle Marche (+22), 215 in Toscana (+17), 377 in Liguria (+19), 117 in Campania (+8), 136 nel Lazio (+12), 98 in Friuli Venezia Giulia (+11), 86 in Puglia (+15), 64 in provincia di Bolzano (+0), 65 in Sicilia (+8), 88 in Abruzzo (+12), 31 in Umbria (+3), 43 in Valle d'Aosta (+2), 129 in Trentino (+9), 25 in Calabria (+4), 27 in Sardegna (+1), 9 in Molise (+0), 4 in Basilicata (+1).



In Lombardia, la regione più colpita, il bollettino del 29 marzo parla di 416 morti nel giro di 24 ore per il coronavirus per un totale di 6.360 morti . Il totale dei casi è di 41.007, in aumento di 1.592 (+4%). Si registra dunque un calo dei morti nell’arco di 24 ore rispetto al 28 marzo quando ci sono stati 542 decessi in un giorno. A calare è anche la curva dei casi totali che ieri era aumentata del 5,7% (+2.117), mentre oggi 29 marzo è aumentata del 4%. «I ricoveri in Lombardia - ha detto l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera - sono 11.613 (+461), i pazienti in terapia intensiva 1.328(+9) dimessi 9.255 (+293)». L’aumento dei positivi nelle provincie: aBergamo + 178 casi, a Brescia +335, a Como +111, Cremona +157, Lecco +65, Lodi +28, Monza +179, Milano +546 (totale 8.329), Mantova +66, Pavia +97, Sondrio +34, Varese +44. Nel comune di Milano si registrano 3.406 (+247) casi totali.



