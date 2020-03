Coronavirus: in Lombardia è a rischio il 15% degli anziani nelle case di riposo

Carenza di mascherine anche a livello nazionale

L’assenza di mascherine e in genere di dispositivi di protezione per gli operatori del settore socio-sanitario e assistenziale è denunciata anche dal Forum nazionale del Terzo settore nazionale, come spiega la portavoce Claudia Fiaschi: «I presidi sociali, come le residenze per persone disabili e i centri residenziali per minori, stanno continuando le loro attività. Lavoratori e volontari delle organizzazioni che li assistono continuano a operare, a volte senza poter mantenere le distanze dalle persone assistite. Ma a differenza del settore sanitario, non hanno protocolli di gestione omogenei e spesso non hanno adeguati dispositivi di protezione. E quando questi dispositivi si trovano sul mercato, hanno costi fino a tre volte superiori al normale. «Investire anche nella prevenzione del contagio - aggiunge Fiaschi - è fondamentale».

L’emergenza economica del Terzo settore

Fra le quasi 340mila organizzazioni del Terzo settore, si sono fermate (a parte le attività a distanza) le associazioni sportive dilettantistiche e quelle dell’ambito culturale e ricreativo. Non si sono fermate, invece, le organizzazioni dell’ambito socio-sanitario, quelle attive nell’assistenza domiciliare e nelle residenze per anziani, disabili, minori (peraltro, la circolare 1/2020 del ministero del Lavoro diffusa il 27 marzo ha precisato che non è prevista la sospensione delle attività dei servizi sociali , che anzi - si legge - «possono rivestire nell’attuale contesto un ruolo cruciale»).

Molte organizzazioni del Terzo settore stanno lavorando senza poter proseguire le attività di autofinanziamento che svolgevano prima dell’epidemia, o con ricavi ridotti (ad esempio per l’interruzione di una serie di servizi svolti nei Comuni), e con costi di gestione a volte più elevati per dotarsi degli strumenti o dell’organizzazione necessari a operare durante l’emergenza sanitaria. La portavoce del Forum nazionale Claudia Fiaschi chiede dunque «lo sblocco dei pagamenti di tutti i progetti già avviati, lo sblocco degli oltre 50 milioni già attribuiti dal ministero del Lavoro per i progetti delle organizzazioni di volontariato e per l’acquisto di ambulanze in attuazione degli articoli 72 e 73 del Dlgs 117/2017 e l’anticipazione del cinque per mille dell’Irpef 2020».

Una richiesta, quest’ultima, che arriva anche dal presidente dell’Associazione nazionale Fundraiser (Assif) Nicola Bedogni: «La richiesta di Assif - dice- è di sbloccare immediatamente i proventi del 5 per mille dell’Irpef relativo alle dichiarazioni dei redditi 2018 e 2019: un miliardo di euro che gli italiani hanno già destinato alle organizzazioni non profit e che da tempo sono disponibili nelle casse dello Stato. Con l'uscita delle liste 2018 e 2019 dei beneficiari le organizzazioni potranno vantare un credito esigibile da utilizzare per concordare anticipazioni con gli Istituti Bancari».