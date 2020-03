Coronavirus, Lombardia: la nuova ordinanza lombarda e il nodo delle fabbriche Ci sarà una multa di 5mila euro per i trasgressori - Spor ammesso solo in prossimità della casa di Sara Monaci

Medici e infermieri nella trincea dell’Uboldo

2' di lettura

La Lombardia si risveglia con una nuova ordinanza contro il coronavirus. È l’ennesima dopo quelle di altre Regioni e Comuni che in queste ore sono andati in ordine sparso, a rincorrere misure sempre pi ù restrittive.

La Lombardia ha aggiunto, nella sostanza, due elementi significativi: la chiusura degli studi professionali e la possibilità di una multa da 5mila euro per chi non rispetta le regole. In più, la chiusura dei distributori di cibo e bevande h24, che evidentemente sono più numerosi a Milano che nelle altre realtà italiane.

Sul tema dibattuto dello sport, ha di fatto ricalcato quanto stabilito dall’ordinanza del ministero della Salute: si potrà fare solo nelle strette vicinanze di casa; no alla corsa ai parchi e nei giardini pubblici. Rimane la possibilità di allenamento per i professionisti e non negli impianti sportivi a porte chiuse, se è in preparazione di una competizione.

Inoltre sui cantieri, viene ribadito lo stop per le attività non indispensabili.

Per quanto riguarda gli studi professionali, l’ordine degli avvocati ha dato la sua interpretazione: ci si potrà recare in ufficio solo per le pratiche urgenti e non derogabili. Interpretazione valida anche per i notai.