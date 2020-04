Coronavirus, Bulgari e Icr insieme per l’emergenza Nella gara di solidarietà anche la veenziana Mavive e l’umbra Astra Make-up con donazioni e riconversioni industriali per produrre gel disinfettanti per le mani di Marika Gervasio

Lusso e cosmetica si alleano nella lotta al coronavirus, come hanno fatto Bulgari e Icr. Ma la gara di solidarietà continua anche con Mavive e Astra Make-up che dedicano risorse alla causa e riconvertono la produzione industriale per produrre gel disinfettanti per le mani.

Bulgari

Un mese dopo aver annunciato un'importante donazione all’ospedale Spallanzani per l’acquisto di un nuovo microscopio 3D ad alta definizione indispensabile per la ricerca, Bulgari (gruppo Lvmh) ha deciso di produrre insieme al suo storico partner di fragranze Icr (Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi), diverse centinaia di migliaia di flaconi di gel disinfettante per le mani da fornire in via prioritaria a tutte le strutture mediche attraverso il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile Italiana. La produzione prevede 6mila pezzi al giorno fino ad arrivare ad un totale di 200mila flaconi in circa due mesi.



«Credo che come grande protagonista dell’economia e simbolo dell’Italia, Bulgari abbia la responsabilità di contribuire allo sforzo nazionale per aiutare a prevenire, combattere e debellare il Covid 19 - commenta il ceo

di Bulgari Jean Christophe Babin -. Grazie alla nostra esperienza nel campo delle fragranze, siamo stati in grado di sviluppare insieme a Icr un gel disin fettanteche sarà prodotto nello stabilimento di Lodi dove vengo no normalmente realizzate le nostre fragranze. Consapevoli della difficile situazione che stiamo vivendo, riteniamo che sia nostro dovere contribuire con il nostro know how e mettere a disposizione le nostre strutture di produzione e ringraziamo il Diparti mento della Protezione Civile Italiana che si occuperà della raccolta e distribuzione».



Il gel disinfettante sarà distribuito in flaconi riciclabili da 75 ml attraverso i Dipartimenti preposti alla gestione dell’emergenza, coordinati dalla Protezione Civile Italiana e al fine di aiutare le strutture sanitarie attualmente in prima linea nella lotta contro il virus.



«Essere partner di Bulgari da ormai 28 anni vuol dire per noi essere parte di una grande fami glia - affermano Roberto, Ambra e Giorgia Martone di Icr -. E una grande famiglia non può che unire le forze in un momento così difficile per aiutare chi ha bisogno. È per noi un onore e un dovere verso l’intero Paese. Ringraziamo i nostri dipendenti che in questi giorni ci aiuteranno a produrre manualmente un prodotto essenziale per medici e infermieri, impegnati in prima linea ogni giorno senza tregua né riposo».