Coronavirus, Iss: indice Rt supera 1 per la prima volta da 7 settimane. Mai così tanti morti dal dopoguerra. In 10 mesi 108mila in più

Coronavirus, casi ogni 100mila abitanti: Bolzano a 539, Sardegna a 29

Nei dieci mesi dello scorso anno mortalità eccesso di mortalità del 21%, pari a 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019

Sale di nuovo l’Rt in Italia, per la prima volta sopra 1 in sette settimane. Nel periodo 10 - 23 febbraio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98- 1,20), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno per la prima volta in sette settimane. Lo segnala il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della salute. Forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: 41.833 contro i 31.378 della settimana precedente. Scende la percentuale dei casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti (28,8% rispetto al 29,4%). Scende anche, la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35,2% vs 36,1% la settimana precedente).

In aumento i casi extra catene di trasmissione note

«Si osserva un forte aumento nel numero di nuovi casi - spiega il report della Cabina di regia - non associati a catene di trasmissione (41.833 vs 31.378 la settimana precedente)». Scende la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti (28,8% vs 29,4%). In calo anche la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (35,2% vs 36,1% la settimana precedente).

Istat-Iss: decessi in aumento, mai così tanti dal dopoguerra

Il numero dei decessi nel 2020 per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% in più). Lo attesta il rapporto “Impatto dell'epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente anno 2020”, prodotto congiuntamente da Istat e Istituto superiore di sanità. Tra marzo e dicembre 2020 l'impatto del Covid-19 sulla mortalità totale fa registrare un eccesso di mortalità del 21%, pari a 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019.

In Lombardia +111,8% decessi nel 2020

Considerando i decessi per il complesso delle cause, durante la prima fase dell'epidemia si sono contati oltre 211.750 decessi (da marzo a maggio del 2020), 50.957 in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019. Il bilancio della prima fase dell'epidemia, in termini di eccesso di decessi per il complesso delle cause, è particolarmente pesante per la Lombardia (+111,8%). Per tutte le altre regioni del Nord l'incremento dei morti del periodo marzo-maggio 2020 è compreso tra il 42% e il 47%. Solamente il Veneto e il Friuli Venezia Giulia hanno un eccesso di decessi più contenuto (rispettivamente +19,4% e +9,0%). Al Centro si evidenzia il caso delle Marche (+27,7%), regione che si distingue rispetto all'incremento medio della ripartizione (+8,1%). A partire dalla metà di ottobre 2020 diventano via via più evidenti gli effetti della Seconda ondata dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale. Considerando i decessi per il complesso delle cause, durante il periodo ottobre-dicembre 2020 si sono contati 213 mila morti, 52 mila in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019.

Scenario in tre fasi

Lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in tre fasi. Nella prima ondata, da febbraio alla fine di maggio 2020, si è verificata una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi, con una forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese. Nella stagione estiva, da giugno a metà settembre - considerata una fase di transizione - , la diffusione è stata inizialmente molto contenuta. A partire dalla fine di settembre 2020 è partita la seconda ondata, con un nuovo aumento rapido dei casi fino alla prima metà di novembre, per poi diminuire. «Rispetto alla prima ondata epidemica - si legge nel report - la situazione della diffusione in Italia è notevolmente mutata sia in termini quantitativi che di distribuzione geografica».