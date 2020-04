Coronavirus, make-up e skincare viaggiano su web e social Per chi non rinuncia al proprio look anche con il lockdown arrivano i video tutorial online con esperti make-up artist di Monica Melotti

È due mesi che ce lo ripetono: «state a casa». Del resto è il primo modo per difendersi dal famigerato Covid19. E gli italiani, tutto sommato, sono stati anche bravi, rispettando il lockdown. Certo restare in casa, a lungo andare, non è sempre piacevole e man mano che il tempo passa, diventa pesante e ne risente anche la pelle che diventa più grigia e viene anche meno la voglia di truccarsi. Le stesse celebs, abituate a essere glamourous sui red carpet, mostrano selfie inediti, dove appaiono “nature” e alcune sono quasi irriconoscibili.

È il caso di Sharon Stone, che sembra quasi ammalata, di Amanda Seyfred con il viso scavato, di Dakota Fanning che rivela una pelle acneica. Make up o no make up è comunque una scelta, ma per chi volesse sentirsi meglio e guardarsi allo specchio in modo diverso può seguire dei video tutorial on line con esperti make up artist che spiegano come esaltare il proprio viso.



Corsi di make up on line e tips degli esperti

Il brand inglese Rimmel sta organizzando dei tutorial on line in merito al make up in voga negli anni 80, 60 e 2000. Attraverso i suoi canali ufficiali FB (Rimmel London Italia) e IG (Rimmellondonita) si potranno seguire le dirette in cui la national Mua del brand, Alessandra Dini, spiegherà e interpreterà i migliori beauty look delle varie decadi. Ecco il calendario: Tema Anni 80 - mercoledì 29 aprile su FB alle 18; Tema Anni 60 - mercoledì 6 maggio su IG alle 16 e su FB alle 18, Tema Anni 2000 - mercoledì 13 maggio su IG alle 16 e su FB alle 18.

Continuano anche le dirette di Max Factor con i super tips di Rajan Tolomeri, National Make up artist del brand, attraverso il canale FB ufficiale di Max Factor. Ecco alcuni appuntamenti: tutte le domeniche le dirette #IORESTOACASA con Rajan Tolomei alle 14.30 e ogni giovedì alle 18.00, dove saranno presenti le LIVE MAKE UP SCHOOL incentrate su look e tendenze. In tempi dove è obbligatorio indossare la mascherina, sono soprattutto gli occhi primo piano e l'uso del rossetto diventa quasi superfluo. «Per gli occhi sono necessari due prodotti must-have: l'eye primer e l'ombretto», spiegano gli esperti di PaolaP Make-up.

«Il primo uniforma la palpebra e permette notevolmente la tenuta dell'ombretto, nascondendo anche le pieghe della palpebra. L'eyeshadow, meglio dal finish opaco e dai colori caldi e intensi della savana che danno profondità allo sguardo, esaltando il colore dell'iride. Optare per ombretti molto scriventi e sfumabili, che contengono polveri micronizzate per una lunga tenuta».