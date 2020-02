Coronavirus, il manager italiano chiuso in casa: «Scrivo mail, leggo. E vedo strade deserte»

Uscite monitorate scrupolosamente

Applicate a tutte le persone, Thomas incluso, che quando esce dal proprio palazzo per fare la spesa (per le famiglie è ammessa l’uscita di un solo membro una volta ogni due giorni), subisce un monitoraggio accurato: misurazione della temperatura quando esce, nuova lettura quando rientra. Metodica applicata anche nei negozi, che in aggiunta raccolgono ogni dato utile a rintracciarlo in un secondo momento: indirizzo, mail, telefono, membri del nucleo famigliare.

La famiglia è rientrata in Italia

«Il lavoro? Siamo tutti fermi ma in contatto via chat. Anche perché occorre monitorare lo stato di salute, vorrei evitare di farmi arrestare, ciò che pare sia accaduto all’amministratore delegato di un’azienda qui in città. Che evidentemente ha riaperto senza le opportune verifiche. Pare che un dipendente sia risultato contagiato e il risultato è stato quello di mettere 200 addetti in quarantena, mentre l’ad è stato arrestato. O almeno questo è quello che circola in una delle chat sull’argomento. Sa, qui non vi sono dubbi sulla certezza della pena: se violi le regole prima o poi ti prendono».

La famiglia di Stiller è rientrata in Italia mentre il manager ha deciso di fermarsi in Cina. «Anche l’azienda mi chiede se voglio rientrare - spiega - ma in realtà questo paese mi ha dato tanto sia in termini personali che professionali. E non mi sento di lasciare qui le nostre persone davanti a queste difficoltà».

La multinazionale varesina leader nel condizionamento

Il sito di Tianmen di Lu-Ve da 8mila metri quadri occupa 80 addetti e vale circa il 2% dei ricavi della multinazionale varesina, tra i leader globali nei sistemi di refrigerazione e condizionamento, terzo operatore globale negli scambiatori di calore ad aria e protagonista di una crescita esplosiva di ricavi e addetti negli ultimi anni, arrivata a superare i 400 milioni di vendite nel mondo. Tianmen produce per il 70% scambiatori di calori diretti al mercato interno, destinando la parte restante all’export.

«Il danno ad ogni modo è relativo - aggiunge il manager - perché anche se fossimo aperti non cambierebbe nulla, gli uffici acquisti sono fermi, gli ordini bloccati. Ad ogni modo i dipendenti sono in condizioni di sicurezza a casa con le rispettive famiglie e sono tutti regolarmente pagati, come se lavorassero normalmente».