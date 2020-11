Coronavirus, la mappa e le restrizioni per zona previste dal nuovo Dpcm

Ecco che cosa si potrà fare e cosa no in ognuno dei tre scenari (aprendo le singole schede sono visibili in dettaglio tutti i provvedimenti)

Secondo le prime ipotesi ecco come le Regioni potrebbero essere catalogate da giovedì 5 per i prossimi 15 giorni. Lo ribadiamo: sono le ipotesi che circolano in attesa delle decisioni ufficiali del ministro Speranza.

ITALIA DIVISA IN TRE AREE

Zona rossa: integralmente, o solo nei territori o le province dove il virus corre di più, dovrebbero entrare Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige (che ha già deciso le chiusure) e Valle d'Aosta.

Zona arancione: dovrebbero rientrare Campania (in bilico per diventare zona rossa), Liguria, Puglia, Sicilia. Sotto osservazione anche Lazio, Umbria, Toscana e Veneto che però potrebbe scivolare insieme al resto delle Regioni in fascia gialla.

Zona gialla: tutte le altre regioni entreranno in una ampia area «gialla» (come la definisce il documento dell'Iss sugli scenari) dove entreranno in vigore tutte le nuove limitazioni decise dal Dpcm e valide per tutta Italia.