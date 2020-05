Coronavirus: mascherina sì, ma trendy e griffata

Ma ci sono copri mascherine fashion decisamente più a buon mercato. È il caso del Laboratorio Marzoline di Milano che ha realizzato copri-mascherine in seta (da 12 euro, di cui una percentuale del ricavato viene donato agli ospedali lombardi) adattabili alle mascherine di tipologia FFP2/KN95, quelle classiche chirurgiche e quelle con valvola, create in 10 stampe diverse e lavabili. Sono inoltre personalizzabili con il ricamo, a mano, di 2 iniziali.

Interessante il progetto MonniFaceMask, nato da un'idea di Monica Sarti che per realizzare le mascherine ha utilizzato i tessuti e le fantasie impiegati per la produzione delle sciarpe di Faliero Sarti. Le mascherine, realizzate in cotone, seta, cashmere e modal , sono in vendita con il proprio porta-mascherina sul sito www.falierosarti.com . Artigianali anche quelle dell'Atelier Sabelle di Firenze, abituato a creare capi vintage, rimodellati e impreziositi con tessuti e ricami, ha impiegato la stessa artigianalità per realizzare originali copri-mascherine. Importante una raccomandazione: le mascherine fashion non sono sicure dal punto di vista medico e andrebbero sempre usate sopra quelle chirurgiche.



Mascherine e guanti per futuri sposi

Maggio era il mese delle spose, ma in tempo di Coronavirus anche i matrimoni vengono rimandati. Secondo dati riportati dall'agenzia Agi, sono 17 mila i matrimoni cancellati tra marzo e aprile, 50 mila quelli che salteranno tra maggio e giugno. L'Atelier Tosetti di Como, specializzato in abiti nuziali, ha deciso di creare occhiali, guanti, copri-mascherina e schermi protettivi in “limited edition”. «L'idea di realizzare questi oggetti personalizzati è nata da una riflessione sulle mie spose - dice Monica Gabetta Tosetti, fashion stylist -. I matrimoni di maggio sono stati rimandati, ma da giugno in avanti si riprenderà con le prove dell'abito nuziale. Così ho creato per i futuri sposi, e non solo, mascherine in pizzo, guanti in lattice con del pizzo o un fiore applicabile e occhiali protettivi. Le mascherine sono rigorosamente in seta, sanificabili e all'interno hanno una membrana protettiva. I guanti in lattice monouso hanno un accessorio fashion sanificabile e removibile, da applicare su altri guanti, gli occhiali altamente protettivi hanno un design accattivante. Tutti gli accessori sono stati creati da un'azienda farmaceutica e quindi la protezione è garantita».