Coronavirus, le mascherine colorate ma inutili: il business «in nero» a Roma

A Taranto 7mila mascherine

Lunedì 23 marzo la Gdf di Taranto ha denunciato 8 commercianti per manovre speculative su merci e sequestrato circa 7.000 mascherine vendute a prezzi esorbitanti in questo periodo di emergenza legata al coronavirus. I finanzieri hanno analizzato i prezzi praticati sia alle Asl che a soggetti privati nel periodo ante e post crisi sanitaria, con specifico riferimento alle mascherine FFP1, FFP2, FFP3 oltre a quelle chirurgiche. Dai riscontri è stato accertato che la variazione in aumento dei prezzi oscilla tra il 700% e il 1500% circa. Mascherine che nel 2019 venivano acquistate a 50 centesimi, in piena crisi sanitaria sono state proposte in vendita agli enti pubblici a oltre 5 euro il pezzo e ai privati anche a 35 euro. Le mascherine sequestrate, previo accertamento da parte dell’Asl di Taranto della loro conformità all’utilizzo sanitario, sono state messe a disposizione del Prefetto di Taranto e del Dipartimento di Protezione Civile per i provvedimenti di acquisizione ai fini della distribuzione agli enti.



Frodi da Nord a Sud

Frodi ne sono state individuate anche a Milano, Napoli e Bari. Nel capoluogo lombardo gel e mascherine erano venduti con rincari del 400%, mentre a Napoli le stesse merci avevano un prezzo maggiorato del 6.000%. A Bari invece una maxi inchiesta dei pm ha portato la Gdf a svolgere 30 perquisizioni in diverse attività commerciali della provincia del capoluogo. Cittadini italiani e cinesi sono indiziati di avere effettuato «manovre speculative o, comunque, di avere tenuto condotte fraudolente e truffaldine nella commercializzazione» delle mascherine protettive e dei presidi medico-chirurgici disinfettanti (gel e salviette per le mani) approfittando dell'attuale contesto emergenziale di natura sanitaria. Le perquisizioni hanno permesso di sequestrare oltre 30.000 prodotti (mascherine protettive, gel e salviette per le mani) per un valore commerciale di circa 220.000 euro.