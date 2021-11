Coronavirus, Mattarella: «Covid allarma, dovere di responsabilità non è finito. Vincere la battaglia contro l’antiscienza»

I vaccini sono la nostra maggiore difesa

Contro il Covid, ha sottolineato Mattarella, «abbiamo eretto un argine, siamo riusciti a imboccare la strada della ripartenza, grazie alla scienza che ci ha fornito gli strumenti per proteggerci e per riconquistare spazi di libertà, cui eravamo stati costretti per qualche tempo a rinunciare. Siamo riusciti a registrare una ripresa economica incoraggiante». Il capo dello Stato ha ribadito che i vaccini «sono stati la nostra maggiore difesa, hanno salvato migliaia e migliaia di vite, hanno ridotto le sofferenze, hanno consentito le riaperture. Sono stati realizzati e prodotti in un tempo così breve e in quantità così grandi come mai era accaduto nella storia. Anche questo è in larga misura merito della ricerca».

La distribuzione equa dei vaccini è un dovere morale

«I vaccini vanno posti nella disponibilità di tutti i Paesi in misura equa, è un dovere morale e interesse concreto di tutti per debellare il virus completamente, evitando che in un mondo sempre più strettamente connesso, si riproponga con pericolose varianti», ha detto il presidente della Repubblica.



Airc, in Italia a ricerca solo 1,4% Pil contro 2% media Europa

«Fra le conseguenze della crisi pandemica che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni, a fianco di quelle drammatiche ve n’è una che assume una valenza positiva. Mi riferisco all’accresciuta sensibilità nei confronti della ricerca scientifica e all’aumento della percezione della scienza come fattore cruciale per lo sviluppo civile, sociale ed economico del Paese. In Italia la spesa complessiva in ricerca e sviluppo, pari all’1,4% del Pil, è molto inferiore a quella media europea, pari a circa il 2% (Istat)». Lo ha detto il presidente della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Andrea Sironi.

Minori investimenti hanno effetto anche sul capitale umano

«Minori investimenti in ricerca - ha ammonito Sironi - non hanno solo un impatto sull’innovazione e sulla crescita della produttività, ma anche sul capitale umano. Dal 2010 ad oggi, Airc ha destinato finanziamenti superiori al miliardo di euro a sostegno della ricerca oncologica del nostro Paese, sostenendo i migliori progetti di ricerca e la formazione delle carriere dei nostri scienziati. É importante che i giovani che operano in Italia possano godere di condizioni di maggiore stabilità con l’inserimento in un percorso professionale caratterizzato da chiari criteri meritocratici che associno a determinati risultati specifici progressi di carriera».

Le nuove tecnologie stanno cambiando chirurgia oncologica e radioterapia

«Airc è nata oltre 50 anni fa dall’idea lungimirante che la ricerca è l’arma fondamentale per arrivare a curare il cancro», ha ricordato Federico Caligaris Cappio, direttore scientifico di Fondazione Airc. «Negli ultimi anni - ha aggiunto - i laboratori di ricerca hanno visto un cambiamento epocale: a medici, biologi, biotecnologi si affiancano sempre più informatici, matematici, chimici, data manager, infermieri di ricerca, sottolineando l’importanza cruciale della massa critica, dell’organizzazione e della complementarietà delle competenze. Le nuove tecnologiche stanno radicalmente cambiando la chirurgia oncologica e la radioterapia».