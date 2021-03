Coronavirus, Mattarella si è vaccinato all’ospedale Spallanzani Il Capo dello Stato, che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio, ha seguito la tempistica prevista dalla Regione Lazio. È stata somministrata la prima dose di vaccino Moderna.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella in attesa di essere vaccinato all’ospedale Spallanzani a Roma

Il Capo dello Stato, che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio, ha seguito la tempistica prevista dalla Regione Lazio. È stata somministrata la prima dose di vaccino Moderna.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti-covid nell'Istituto Spallanzani. Al capo dello Stato è stata somministrata la prima dose di vaccino Moderna così come previsto per le persone che hanno la sua età. Dopo essere stato vaccinato, ha atteso 15 minuti prima di lasciare l'ospedale. Mattarella ha seguito la tempistica prevista dalla Regione Lazio, visto che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio. A Roma è infatti in corso la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti.

«Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza - aveva affermato rivolgendosi agli italiani il 31 dicembre scorso nel messaggio di fine anno - la scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente: perché è giusto e perché necessario per la sicurezza comune». «Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi».



Il capo dello Stato, che avrebbe preferito meno clamore per la notizia per motivi di sicurezza sanitaria e ordine pubblico, lo scorso 6 marzo aveva visitato il centro vaccinale allestito alla Nuvola di Fuksas nel quartiere Eur a Roma. Ad accompagnare Mattarella nella visita era stato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Il presidente della Repubblica aveva rivolto diverse domande sul funzionamento della struttura e aveva salutato da lontano i presenti rivolgendo un messaggio di speranza: «Teniamo duro, ce la faremo».