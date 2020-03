Coronavirus, Mattioli (Confindustria): «Serve un’operazione chiarezza» Il parere di Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, sul decreto del governo e sulle misure da adottare per contrastare il coronavirus e aiutare il sistema economico «in grande difficoltà»

2' di lettura

«È sempre più forte l'esigenza di un piano con misure concrete urgenti. Un piano per il quale Confindustria può e deve dare un contributo di conoscenza e di condivisione». E poi: «Il decreto del governo è stato tempestivo e adeguato alle richieste degli esperti sanitari. Ma mi domando se sia corretto bloccare le attività economiche di un intero Paese rischiando conseguenze che tra qualche mese saranno molto più gravi di quelle che vediamo oggi». È quanto ha dichiarato Licia Mattioli, vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, a commento del recente decreto del governo e sulle misure da adottare.

«Gli imprenditori - ha detto Mattioli - non sanno come interpretare le misure del governo: serve un'operazione chiarezza su cosa si può fare e cosa no. E su come lo si può fare».

Per Mattioli «il sistema economico si trova in grande difficoltà: non c'è più gente che vola e che si muove, le attività commerciali sono chiuse da giorni e quelle industriali rischiano di chiudere. Dobbiamo garantire liquidità alle imprese, precondizione essenziale per aiutare le aziende in questa fase di transizione e criticità economica. Dobbiamo fare in modo che, compatibilmente con l'emergenza sanitaria, l'attività lavorativa sia il più regolare possibile. Dobbiamo far sì che le merci possano circolare liberamente dalle zone più colpite, non avendo queste alcun impatto sull'epidemia. Bisogna inoltre avviare un nuovo programma di semplificazioni per liberare e fidelizzare investimenti. Bisogna che il governo e i territori - Regioni, Comuni, Prefetture e Questure - si coordinino per una comune procedura di gestione dell'emergenza. Ultimo ma non per importanza - conclude - bisogna facilitare le procedure per garantire la continuità di passaggio tra Paese europei ed extra europei.'