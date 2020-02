Coronavirus, mercati nervosi. Come andrà la riapertura di Piazza Affari L’impatto maggiore sulle azioni di titoli industriali e delle società esportatrici in generale. Utilites difensive. Spread protetto dalla Bce, ma reattivo al peggioramento dei conti pubblici. di Marzia Redaelli

L’esplosione dei contagiati da coronavirus in Italia nel fine settimana minaccia Piazza Affari, tanto che secondo fonti autorevoli la Consob monitorerà la situazione, pronta a sospendere le contrattazioni in caso di speculazioni al ribasso, non potendolo chiudere d'autorità (spetta alla protezione civile) .



Già venerdì il listino milanese aveva risentito del calo generale dei mercati azionari per l’aumento dei casi fuori dalla Cina. Le prese di beneficio, tuttavia, non hanno sorpreso, visto che molti indici avevano appena toccato nuovi massimi storici a dispetto di tutte le incertezze che gravano ancora sulle borse, dalla Brexit agli accordi commerciali internazionali.

Anche il Ftse Mib di Milano aveva sorpassato i 25.000 punti solamente da qualche giorno, un livello più raggiunto dallo scoppio della crisi dei mutui del 2008, ma ancora lontano dai fasti della bolla tecnologica del 2000, quando valeva quasi il doppio.

Ora il traguardo appare una vittoria di Pirro. Molte società, infatti, subiranno un calo dei ricavi e non sappiamo per quanto tempo ancora il virus intralcerà l’economia globale. Un’occasione ghiotta, dunque, per accentuare i realizzi. Soprattutto per gli investitori professionali che devono capitalizzare i risultati, in un anno che si presenta molto più volatile dello scorso. «Con i mercati sui massimi - afferma Domenico Paolini, responsabile del Wealth Management di Banca Galileo - abbiamo ridotto l’esposizione su attività di rischio coprendoci con contratti derivati, anche perché la situazione al rialzo ci sembrava esasperata. Siamo un po’ più liquidi, ma è una mossa tattica. Nelle prossime settimane si vedrà qual è il reale impatto economico del coronavirus. In altre situazioni simili, per esempio la Sars, gli effetti sono stati temporanei e poi l’attività è ripresa. Il fattore positivo è che alcuni Governi potrebbero essere incentivati a dare ulteriore supporto, Cina in primis».

Ai risparmiatori, nei momenti di concitazione come questo, si raccomanda sempre di muoveri con prudenza. Chi imposta un portafoglio con obiettivi di lungo periodo e con criteri prudenziali non dovrebbe muoversi in modo concitato e vendere ai primi allarmi.