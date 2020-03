Coronavirus, un milione e 400mila aziende attive nelle aree della zona arancione La Protezione civile ha chiarito che la stretta prevista dal Dpcm Conte non si applica al trasporto merci da e per la zona arancione di Andrea Carli

Coronavirus, chiuse Lombardia e 14 province: ecco quali

Il decreto del presidente del Consiglio con le misure urgenti per limitare la diffusione del Coronavirus impatto su un territorio, quello della Lombardia e delle 14 province della zona arancione, nel quale sono attive un milione e 400mila aziende (dato Movimprese Unioncamere).

La frenata dell'economia lombarda

Se prendiamo in considerazione la sola Lombardia, le misure restrittive potrebbero rallentare un'economia il cui motore già da tempo gira a regimi più bassi. Già nel 2019, sottolinea un report di Bankitalia aggiornato a novembre, si è arrestata la crescita dell'attività dell'industria lombarda. Secondo i dati di Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia e Regione Lombardia, infatti, nei primi nove mesi dell'anno la produzione manifatturiera ha ristagnato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (0,3%), a fronte di un aumento del 3% nel 2018. La produzione delle imprese di pi piccola dimensione è diminuita rispetto ai primi nove mesi del 2018, mentre quella delle aziende medio grandi ha segnato una crescita modesta.

La stretta non riguarda trasporto merci da e per zona arancione

L'ordinanza della Protezione civile ha chiarito che le regole del provvedimento non si applicano al trasporto merci da e per la zona arancione e che non sono vietati gli spostamenti alle persone fisiche per motivi di lavoro, di salute e di necessità.

