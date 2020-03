Coronavirus, il ministro Patuanelli in autoisolamento. Tampone negativo La misura, del tutto precauzionale, si è resa necessaria dopo l’incontro, risalente al 25 febbraio scorso, con l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Covid-19

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli (foto Ansa)

Il tampone ha dato esito negativo ma il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è in auto-isolamento al Mise. La misura, del tutto precauzionale, si è resa necessaria dopo l’incontro, risalente al 25 febbraio scorso, con l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al Covid-19. L’autoisolamento durerà fino a martedì della prossima settimana.

Patuanelli, viene spiegato, era stato l’unico ad avere avuto un incontro diretto e di oltre 15 minuti con l’assessore allo Sviluppo economico, nella sala degli arazzi del dicastero. Da qui la decisione, in pieno rispetto con le misure decise dal governo, di autoisolamento, solo per Patuanelli, visto che è l’unico al Mise ad aver avuto un incontro ravvicinato con Mattinzoli.

Riunioni in conference call

Il ministro sta bene e sta lavorando a pieno regime, ma tiene le sue riunioni in conference call, tanto che oggi non è a Palazzo Chigi dove si stanno decidendo le misure sanitarie di contenimento del Covid-19. Il 3 marzo Il Sole 24 Ore ha intervistato il responsabile dello Sviluppo economico sulle misure allo studio del dicastero per il rilancio dell’economia travolta dall’emergenza coronavirus. Nel giorno dei controlli al ministero, in seguito all’incontro con l’assessore lombardo risultato positivo al Covid-19 (controlli dall'esito negativo), Patuanelli ha risposto al telefono.

