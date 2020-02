Coronavirus, misure straordinarie di pulizia per bus e treni. A Milano -40% passeggeri nelle metro Trenitalia ha disposto il potenziamento delle attività di pulizia disinfettanti della flotta (treni regionali, Frecce, InterCity). Prevista anche l’installazione a bordo treno di dispenser di disinfettante per mani di Andrea Gagliardi

3' di lettura

Pulizia straordinaria di autobus, tram e metro. È una delle misure disposte dal modello di ordinanza che il governo ha preparato per le Regioni fuori dall'area del contagio. Misure applicate a maggior ragione nelle regioni colpite dall'emergenza. Mentre nel frattempo si registra un crollo dei passeggeri. A Milano, solo per fare un esempio, secondo una stima di Atm, la flessione è del 40% nelle metropolitane.



Il piano di pulizia straordinaria di Atm

Atm ha anche annunciato che «stiamo svolgendo una sanificazione straordinaria quotidiana dei mezzi in circolazione, dai sostegni ai sedili a tutte le superfici di contatto, ma la collaborazione di ogni cittadino è fondamentale», invitando i passeggeri a seguire «le dieci regole del ministero della Salute».

Le azioni di igiene e prevenzione di Atac

Atac, l'azienda di trasporto pubblico di Roma, allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus, ha deciso di avviare un piano straordinario per tutti i mezzi del trasporto pubblico. Tra le azioni messe in campo: sanificazione quotidiana e potenziata delle cabine di guida di bus e treni; sanificazione straordinaria quotidiana delle superfici a contatto con il pubblico per i mezzi di superficie e metroferro; soluzione gel igienizzante lavamani da distribuire al personale a contatto con il pubblico.

Azienda Trasporti Verona sanifica parco bus

Per contenere la diffusione del coronavirus l’Azienda Trasporti di Verona (Atv) ha messo in campo un piano straordinario per l’igienizzazione dei mezzi pubblici in servizio, integrando le attività che già quotidianamente vengono effettuate. «In questo modo - ha spiegato il direttore generale di Atv, Stefano Zaninelli - abbiamo attuato con la massima tempestività i provvedimenti di prevenzione della Regione Veneto». Oltre alle normali attività di pulizia, l’igienizzazione quotidiana viene potenziata con l'utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro per uso ospedaliero.



Sindaco Venezia: pulizia per bus e vaporetti

Pulizia straordinaria di pullman e vaporetti della rete del trasporto pubblico, protocollo per la sanificazione giornaliera dei mezzi, chiusura al pubblico di musei, teatri, cinema e biblioteche. Sono gli interventi decisi dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per affrontare l'emergenza coronavirus, sulla base di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della salute e della Regione del Veneto.