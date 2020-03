Coronavirus, la moda in prima linea tra donazioni e progetti Dalle donazioni di Dolce&Gabbana, Bulgari, Giorgio Armani al crowdfunding lanciato da Chiara Ferragni, fino all’alleanza di Mantero e Ratti di Marta Casadei

Sono passati quasi tre mesi dall’inizio, in Cina, dell’epidemia di Covid-19 che sta mettendo sotto scacco l’Italia, in primis, e il mondo intero.

La moda, che aveva già dimostrato il proprio impegno già all’epoca in cui il contagio era limitato alla Repubblica Popolare (un mercato chiave per il lusso) e i casi “importati” in Italia si contavano sulle dita di una mano, è quanto mai in prima linea nella lotta al virus.

A partire da donazioni e finanziamenti: fino ad ora aziende come Dolce&Gabbana, Bulgari e Giorgio Armani hanno fatto donazioni alle strutture sanitarie che si impegnanoquotidianamente per curare i pazienti infetti e, insieme, stanno cercando una cura al virus.

Le donazioni dei big della moda

Dolce&Gabbana ha finanziato un progetto di ricerca sviluppato da Humanitas University in collaborazione con i virologi dell’Ospedale San Raffaele di Milano; Bulgari ha donato un nuovo microscopio 3D all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, mentre Giorgio Armani ha stanziato 1 milione e 250 mila euro per gli ospedali Sacco, Istituto dei tumori, San Raffaele, Spallanzani (Roma ) e per finanziare la protezione civile. Anche Etro ha fatto una donazione al laboratorio di virologia dell’Ospedale Sacco per la lotta al coronavirus, coinvolgendo una serie di influencer e celebrity in una campagna virtuale, complice la maglietta “Milano never stops” che inneggia al dinamismo di Milano che la città non deve perdere (dal punto di vista creativo) anche in un momento in cui la responsabilità civile impone ai cittadini di stare a casa.