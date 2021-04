Coronavirus, Mulè: «Vaccinare ovunque, centri mobili in grado di raggiungere l’Italia da Nord a Sud»

Quindi si vaccinerà ovunque?

«Si deve vaccinare ovunque e chiunque è in grado di vaccinare , come stiamo facendo, deve essere messo in trincea, in prima linea, a vaccinare. Viceversa non usciremo da quella che oltre a essere un’emergenza sanitaria è già un’emergenza sociale».

I sistemi di prenotazione dei vaccini in qualche regione hanno vacillato. Cosa si sta facendo per rendere tutti i sistemi efficienti nelle regioni?

«Questo è un compito che appartiene alle regioni. Da parte della struttura centrale ci sono caldi suggerimenti. Dove, come ad esempio in Lombardia, ci si è accorti che non funzionava quel sistema, si è supplito con il centro delle Poste, che ha rimesso in moto la macchina. Faccio l’esempio del parco Trenno di Milano, dove ero ieri: noi abbiano quattro corsie per vaccinare, ma ne possiamo dispiegare fino a 14. Così come a Roma alla Cecchignola abbiamo 30 postazioni. Noi abbiamo una struttura logistica che è in grado di dare risposte rispetto ai milioni di dosi che già oggi sono stivate nei vari centri in tutta Italia. Le regioni non devono avere la sindrome dell’alunno impreparato, ma laddove ci sono problemi devono soltanto chiedere aiuto per quel regime di concorrenza, non di inseguimento, nel raggiungere il risultato. Laddove siamo chiamati, siamo in grado di dare risposte a tutte le regioni».

Il paese sta affrontando una crisi sanitaria ed economica senza precedenti. Quando è ipotizzabile un ritorno alla normalità?

«La delegazione di Forza Italia ha chiesto con forza al governo di non chiudere tutto sine die. E quindi dalla metà di aprile ci sarà il cosiddetto tagliando per le regioni virtuose, che saranno quelle in grado dal punto di vista dei vaccini e della curva epidemiologica di garantire una sicurezza ai cittadini. Queste regioni non saranno più necessariamente in zona rossa o arancione, ma immediatamente potranno accedere alla zona gialla o auspicabilmente alla zona bianca. Più gente vacciniamo, più in fretta lo facciamo, prima si raggiunge questo risultato».