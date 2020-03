Coronavirus, Napoli non si ferma: inaugurato un nuovo cinque stelle lusso The Britannique Naples è targato Palazzo Caracciolo Spa con il marchio Hilton Curio: ha 72 camere, di cui 15 suite, due ristoranti di Vera Viola

2' di lettura

Ha aperto a Napoli, in piena emergenza Coronavirus, il 5 stelle lusso, The Britannique Naples: 72 camere, di cui 15 suite, due ristoranti. Le due feste di inaugurazione previste sono state rinviate, ma le porte dell'albergo sono ormai aperte e i primi turisti hanno fatto il ceck-in.



Una scelta coraggiosa e un segnale di fiducia: Costanzo Jannotti Pecci, titolare di strutture alberghiere e termali, decide di andare decisamente in controtendenza. «La situazione in Italia è molto difficile - dice - lo diventa ogni giorno di più. Napoli non è ai livelli drammatici delle città del Centro Nord, ma la nostra clientela è internazionale, proprio come la crisi di questi giorni»>.

Poi aggiunge: «Abbiamo deciso di aprire perché serve trasferire un messaggio di fiducia. E poi perché occorre essere pronti per ripartire appena la situazione generale sarà migliorata». Mercoledì 11 marzo aprirà anche uno dei due ristoranti. Per fine settimana l’hotel sarà pienamente operativo



Avanti nonostante tutto

La crisi si avverte fortemente anche al Sud. «Nell'altro nostro albergo napoletano, Palazzo Caracciolo - precisa Jannotti Pecci - dopo gennaio e febbraio molto positivi, registriamo una contrazione di presenze tra il 75 e l'80%. Avevamo prospettive ottime per aprile e maggio. Ma ora navighiamo a vista. Resiste solo e poco l'attività business, mentre sono fermi turismo e ricevimenti».

Le cautele adottate

In corso un' intensa attività di preparazione e di profilassi. «Il personale ha fatto mini corsi per sé e per suggerire ai clienti le precauzioni da tenere - dice Iannotti Pecci -.Le stanze sono state igienizzate. Siamo prudenti e preparati».