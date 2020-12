Coronavirus, Natale con il coprifuoco alle 22. In arrivo un decreto anti spostamenti Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio non si potrà uscire neppure dal proprio Comune. Sulle persone da ospitare a cena o a pranzo a casa non arriveranno regole e divieti, ma raccomandazioni e l'invito a evitare di stare con persone non conviventi

Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio non si potrà uscire neppure dal proprio Comune. Sulle persone da ospitare a cena o a pranzo a casa non arriveranno regole e divieti, ma raccomandazioni e l'invito a evitare di stare con persone non conviventi

Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Sono le misure che il governo dovrebbe proporre tra poche ore al Parlamento, in vista del varo del nuovo dpcm anti-Covid, che sarà in vigore dal 4 dicembre. E che resterà in vigore «sicuramente oltre l'Epifania» secondo quanto riferito dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. A Capodanno probabile chiusura alle 18 per i ristoranti degli hotel. Resta il nodo scuola: manca una decisione sul rientro in classe prima di Natale.

La paura della terza ondata

Come confermato dal ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento nell'aula del Senato sulle misure per l'emergenza Covid, nel prossimo dpcm l'intenzione del governo è di riconfermare l'impianto a tre colori per le regioni, con fasce arancioni, rosse e gialle, che «ha creato le condizioni per rimettere sotto controllo l'epidemia». Ma dal 21 dicembre (la data ancora non è “blindata”), dovrebbe entrare in vigore la “zona gialla rafforzata” per evitare che le festività natalizie facciano salire la curva del contagio, precipitando il Paese nella terza ondata.

L’eccezione dei ristoranti aperti a pranzo a Natale

Le misure sono per ore al centro di una discussione a tratti tesa tra i ministri: a confronto la linea rigorista del ministro della Salute Roberto Speranza e dei ministri Pd Dario Franceschini e Francesco Boccia, con la linea della prudenza espressa dal 5s Alfonso Bonafede, e quella più 'aperturista' della ministra di Iv Teresa Bellanova. Il premier Giuseppe Conte alla fine ha sposato la linea più prudente. Unica eccezione, i ristoranti: per il presidente del Consiglio potranno restare aperti a pranzo, nelle zone gialle, il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio. Anche se l'ipotesi non convince tutti nella maggioranza. E c’è chi preme per la chiusura. Il testo del Dpcm, che entrerà in vigore venerdì, sarà consegnato alle Regioni per un'ultima valutazione prima del Consiglio dei ministri che si terrà stasera alle 21.

Una riunione, quella di Palazzo Chigi, dove appare assai probabile anche l'approvazione di un Decreto legge di due soli articoli per estendere fino a dopo l'Epifania le misure del Dpcm, che entrando in vigore il 4 non potrebbe andare oltre il 3 gennaio (il Dpcm ha validità di un mese, ndr). Ma soprattutto per affidare a un provvedimento di rango superiore, qual è il decreto legge, il compito di limitare lo spostamento tra Regioni gialle dal 20 dicembre (la data potrebbe anche essere il 19 o il 21) al 6 gennaio.

Stretta sugli spostamenti

Sugli spostamenti, dopo lungo dibattito, nel governo ha vinto infatti la linea della prudenza. Nel periodo natalizio ci si potrà spostare tra le Regioni solo per raggiungere la propria residenza e forse anche il proprio domicilio, oltre che per provati motivi di lavoro, salute o necessità. Non ci si potrà invece spostare per incontrare i parenti o andare verso le seconde case fuori Regione. Natale e Capodanno blindati dunque. Il 24 e 25 dicembre e il primo gennaio non si potrà uscire neppure dal proprio Comune. Sulle persone da ospitare a cena o a pranzo a casa non arriveranno regole e divieti, ma raccomandazioni e l'invito a evitare di stare con persone non conviventi