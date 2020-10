Coronavirus, una newsletter settimanale per approfondire come si muove il contagio

La mappa - che ha avuto sinora oltre 83 milioni di pagine viste e 30 milioni di browser (fonte Webtrekk) - ha riscontrato un grandissimo apprezzamento dei lettori e si presenta ora in una versione aggiornata con nuove infografiche, grazie alle quali è possibile, ogni giorno, consultare non solo i dati sui nuovi contagi, ma anche verificarne il numero in rapporto ai tamponi effettuati e agli abitanti, avere un quadro di tutti i trend e i confronti per regioni e province, osservare l'evoluzione di terapie intensive e ricoveri, il tasso di letalità per fasce di età, l'indice Rt per Regione.

La mappa offre dati anche sull'andamento del contagio in Europa e nel resto del mondo. Tutti i dati e le formule sono scaricabili e a disposizione degli utenti.

Inoltre, ogni giorno, è stato lanciato un video con la sintesi delle principali evoluzioni della giornata: animazioni e grafica, assieme all'analisi giornalistica, consentiranno di avere un quadro di sintesi di quanto sta accadendo.

E’ anche online “Trump vs Biden: i grafici per capire il voto”, un altro nuovo lavoro di Lab24, dedicato questa volta alle elezioni americane. I grafici interattivi consultabili nella dashboard dedicata alla corsa alla Casa Bianca sono realizzati sulla base di dati sulla campagna per le elezioni americane forniti in esclusiva al Sole 24 Ore da FinScience, fintech company del gruppo Datrix, azienda italiana, fondata nel 2017, che raccoglie e analizza dati non standard per analizzare i mercati finanziari con sistemi di intelligenza artificiale.

Grazie all'elaborazione visuale dei dati da parte di Lab24 i lettori possono accedere così a un grande affresco dinamico e interattivo per seguire da vicino gli sviluppi degli orientamenti dell'elettorato americano in vista del voto del prossimo 3 novembre, con grafici immediati e chiari che consentono di capire meglio quello che accade oltre Oceano.