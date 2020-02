Coronavirus, Niccolò torna a casa: ormai è diventato «figlio di tutti» Il 17enne di Grado, negativo al test, era stato bloccato per due volte in Cina a causa della febbre

«È un momento emozionante, finalmente lo riportiamo a casa». Parla la mamma di Niccolò, il 17enne di Grado appena dimesso dallo Spallanzani

di Roma al termine dei 14 giorni di isolamento. Per Niccolò il giorno di San Valentino ha rappresentato una liberazione. Il terzo tentativo di riportarlo a casa è andato a buon fine proprio il giorno della festa degli innamorati, dopo un lungo tira e mola con le autorità cinesi.

Era rimasto due volte a terra per pochi decini di febbre

Pochi decimi di febbre lo hanno fatto restare a terra per ben due volte, in un soggiorno forzato a Wuhan. Ora è felice Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina, nonostante fosse negativo ai test. Tanto da diventare un inconsueto caso diplomatico. Poi il rientro in Italia a bordo di un aereo dell’Aeronautica militare. E la quarantena. É stato in isolamento allo Spallanzani per 14 giorni, dopo il rientro in Italia. Tornato in patria in isolamento, protetto all’interno di una struttura ad «alto biocontenimento». Poi il trasferimento da Pratica di Mare all’Istituto per le malattie infettive di Roma, per la quarantena.

Ha tenuto l’Italia col fiato sospeso

Per giorni il ragazzo friulano ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. Coccolato dallo staff dello Spallanzani, ha trascorso serenamente i 14 giorni di quarantena necessari dopo il rientro da Wuhan. Ma ovviamente non vedeva l’ora di riabbracciare i suoi genitori, giunti da Grado per riportarlo a casa.

Tornerà in Cina

«Niccolò tornerà in Cina», hanno detto i genitori di Niccolò, giunti allo Spallanzani per riprendere il figlio. «Non si è mai scoraggiato, è sempre stato forte e non si è perso d'animo. Ci ha stupito che fosse così forte. Non abbiamo mai avuto paura -hanno detto i genitori - che potesse essersi contagiato, è sempre stato attento».

Dopo aver finalmente superato i controlli medici, Niccolò, lo studente di 17 anni di Grado, bloccato a Wuhan, è stato imbarcato, il 14 febbraio , sull'aereo dell'Aeronautica militare italiana che è poi decollato in piena notte per riportarlo in patria (Ansa)

Finalmente finita la disavventura di Niccolò

«Dopo sei mesi che non lo vedevamo e dopo tutto quello che è successo è stata un'emozione fortissima riabbracciarlo», ha detto il padre di Niccolò.

«Niccolò è contento di riabbracciare tutti quanti - ha detto la madre - finalmente questa disavventura è finita».