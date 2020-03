Coronavirus, non solo smart working: rischio ferie «forzate» per i lavoratori della Lombardia e di altre 14 province fino al 3 aprile A i lavoratori della Lombardia e delle 14 province della zona arancione potrebbe essere chiesto di mettersi in ferie oppure in congedo obbligatorio fino al 3 aprile di Francesca Barbieri

«Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie». Lo prevede il Dpcm firmato nella notte dell’8 marzo dal premier Giuseppe Conte per i lavoratori della cosiddetta zona arancione che comprende tutta la Regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Una modalità che si affianca, come precisa lo stesso articolo 1, comma 1, lettera h del Dpcm che si “affianca” alla possibilità del lavoro agile, ribadita per tutta Italia dall’articolo 2, comma 1, lettera r dello stesso Dpcm.

Fino a 4 settimane di ferie

Il decreto che sarà in vigore da oggi prevede infatti come prima misura per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

Ai lavoratori della zona arancione dunque si potrebbero presentare di fronte due possibilità: lo smart working oppure l’invito a mettersi in congedo o ferie eventualmente fino al 3 aprile. Nella “peggiore” delle ipotesi potrebbe trattarsi di 4 settimane di ferie che per la stragrande maggioranza dei lavoratori significherebbe esaurire tutte le ferie dell’anno. Una eventualità più concreta per i lavoratori dell’industria che svolgono attività che richiedono la presenza in fabbrica, piuttosto che per gli addetti della ristorazione e delle pulizie.

Smart working semplificato fino a fine luglio

La seconda possibilità è lo smart working che può essere attivato senza accordo individuale in tutta Italia e fino al prossimo 31 luglio, come ribadito dal nuovo Dpcm (che fa riferimento alla durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio) .

Lo smart working può essere svolto, come previsto dalla legge, non solo dalla propria abitazione, ma anche in sedi alternative.

Dalle società di consulenza alle banche, passando dall’Ict e dal mondo delle assicurazioni, diverse aziende (soprattutto dei servizi) hanno iniziato già da due settimane (da quando è scattata l’emergenza) a utilizzare il lavoro agile, mentre altre che già lo prevedevano sono passate da un giorno a settimana al 100%.

Difficile da applicare invece ai tanti lavoratori - che dalle pulizie alla ristorazione - che svolgono attività in presenza. «Molti di questi - spiegano dalla Fisascat Cisl di Milano - nell'incertezza generale sono stati invitati nei primi giorni dopo l’emergenza a mettersi in ferie o a prendere permessi retribuiti». Ora nel nuovo decreto del Governo viene messa nero su bianco la raccomandazione di congedi e ferie.

