Coronavirus, i numeri cominciano a parlare ma è difficile capirli. Ecco perché Per poter capire esattamente cosa ci dicono, tuttavia, manca un elemento essenziale: il denominatore. Ossia il numero totale delle persone che finora sono state contagiate

In questi giorni molti si stanno esercitando con i numeri dell'epidemia da coronavirus. E i numeri iniziano a parlare. Anche perché, come si dice in statistica, “se li torturi abbastanza a lungo, prima o poi cedono e ti raccontano tutto”. Per poter capire esattamente cosa ci dicono, tuttavia, manca un elemento essenziale: il denominatore. Ossia il vero numero totale delle persone che finora sono state contagiate.



Cosa sappiamo e cosa no

Quello che finora sappiamo è il numero delle persone che sono state trovate positive al test, perché hanno manifestato direttamente la malattia oppure perché erano contatti diretti di persone a loro volta positive. Questo vale per tutti i Paesi coinvolti, a partire dalla Cina, per arrivare fino a casa nostra.



Quello che non sappiamo, invece, è il numero delle persone che sono venute a contatto con il virus, non hanno sviluppato la malattia (asintomatici) oppure hanno avuto sintomi così lievi da superare in scioltezza il contagio. Conoscere questo numero è fondamentale: purtroppo per ora non siamo in grado di farlo perché i test individuano la presenza del virus (quindi i soggetti infetti in quel momento) ma non gli anticorpi (che invece ci direbbero se un soggetto è stato contagiato e ha sconfitto il virus).

Perché è importante conoscere il denominatore

Cosa cambia? Molto. Anzi, tutto. La virologa Ilaria Capua, qualche giorno fa, in un'intervista alla Stampa ha detto che i veri numeri del contagio potrebbero essere fino a cento volte superiori. Quindi in Italia avremmo già avuto quasi 400mila contatti con il virus, e non i circa 4.000 certificati finora. E in Cina parleremmo di 8 milioni di persone contagiate, non di 80mila. Perché cambierebbe tutto? Per esempio perché il tasso di letalità (che si calcola dividendo il numero dei decessi per il numero dei casi e poi moltiplicandolo per 100) precipiterebbe dal 3,4% allo 0,034%. Così come cambierebbe, spostando sempre di due posizioni la virgola, la percentuale dei soggetti che richiedono cure ospedaliere o un ricovero in terapia intensiva.



Per contro, se l'ipotesi di Ilaria Capua fosse vera, avremmo una diffusione del virus molto più rapida di quanto abbiamo finora ipotizzato. In linea, anzi un po' più veloce, con quanto accade ogni anno con l'influenza stagionale. Che nei momenti di picco, in Italia, cresce con centinaia di migliaia di nuovi casi alla settimana. Basta guardare il Rapporto InfluNet per vedere tutte le cifre.