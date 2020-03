Coronavirus, il numero che dobbiamo guardare è quello dei contagi giornalieri. Così ci dirà quando ne usciremo Il confronto con la Cina può farci sbagliare perché i malati sono conteggiati in modo diverso. Ma c’è un indicatore fondamentale da tenere sotto osservazione

Una scuola secondaria chiusa, oggi, a Wuhan (Reuters)

5' di lettura

La tentazione nella quale non bisogna cadere, in questi giorni difficili, è quella vestire i panni di un novello Archimede Pitagorico e iniziare a giocare con i numeri facendo un confronto diretto Italia-Cina. Se fosse così facile, non ci sarebbe bisogno di complicatissimi modelli matematici, che la Statistica Medica utilizza da decenni, e basterebbero gomma e matita.

Così facendo il rischio di sbagliare sarebbe enorme, soprattutto perché i numeri, in Italia e in Cina, vengono conteggiati in modo diverso. Noi utilizziamo come parametro giornaliero quello delle infezioni in corso: quindi vengono esclusi i deceduti, che non possono più trasmettere l'infezione, e i guariti che avendo superato l'infezione stessa non sono più infettivi. In Cina, invece, fin dai primi giorni hanno comunicato il numero totale delle infezioni, includendo nel dato complessivo anche decessi e guarigioni. Una differenza non da poco.

Senza contare che le misure adottate nell'Hubei (tutti in casa, stop alle attività lavorative, spesa consentita a giorni alterni con un solo componente per famiglia autorizzato a uscire, negozi riforniti dall'esercito, divieto di utilizzo dei mezzi privati) fanno sembrare le limitazioni che giudichiamo insostenibili come un giochetto da parco dei divertimenti.

Eppure i numeri cinesi qualcosa ci dicono, come del resto testimoniato da uno studio appena pubblicato sulla rivista Science che analizza l'effetto delle misure restrittive adottate in Cina, in particolare di quelle relative allo spostamento delle persone. Pur tra mille difficoltà e ritardi la blindatura totale della Provincia dell'Hubei avrebbe rallentato solo di pochi giorni la diffusione sul territorio cinese: giorni che tuttavia sono stati utilizzati al meglio per gestire e mitigare l'impatto dell'infezione al di fuori dell'area dell'epicentro.

Ma soprattutto, questo il dato forse più rilevante, le misure hanno limitato di circa l'80% i contagi che, alla metà del mese di febbraio, avrebbero dovuto essere presenti nel resto del mondo. Un segnale chiarissimo di quanto sia importante chiudersi in casa e limitare gli spostamenti.

Torniamo ai numeri, dicendo che più dei valori assoluti e della contabilità quotidiana ci può aiutare, se proprio vogliamo capirci qualcosa in modo semplice, l'andamento delle curve dell'epidemia. Ovvero la tendenza dei numeri. Andiamo con ordine.