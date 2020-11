Coronavirus, nuova ordinanza: Piemonte e Lombardia restano rosse, ma dal 27 novembre potrebbero diventare arancioni Queste Regioni, precisano dal ministero, sono confermate nelle attuali fasce, salvo una nuova valutazione che si potrà fare tra una settimana, all’arrivo dei nuovo dati di ministero della Salute e Iss di Nicoletta Cottone

Nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che conferma in zona rossa quattro regioni (Calabria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta) e in zona gialla due regioni, la Puglia e la Sicilia. La nuova ordinanza, in vigore dal 20 novembre, è valida fino al 3 dicembre 2020, «ferma restando - scrive una nota del ministero della Salute - la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020>. Queste Regioni, precisano dal ministero, sono confermate nelle attuali fasce, salvo una nuova valutazione che si potrà fare tra una settimana, all’arrivo dei nuovo dati di ministero della Salute e Iss.

Il 27 novembre nuovo esame per Piemonte e Lomardia

In base alle regole individuate dal dpcm, Piemonte e Lombardia, che hanno dati in miglioramento, dovranno aspettare il 27 novembre per poter scendere nella classificazione e diventare da rosse arancioni. Da giorni le due regioni chiedono di passare a misure meno severe.

Per l’Abruzzo scatterà la fascia rossa

In giornata, dopo il report di giornata della Cabina di regia previsto per il pomeriggio, l’Abruzzo dovrebbe entrare in zona rossa, confermando la decisione già presa dal governatore Marco Marsilio. E anche per altre regioni nei prossimi giorni potrebbero scattare passaggi dall’arancione al rosso. Potrebbe essere il caso di Puglia e Sicilia, che potrebbero salire in zona rossa con una prossima ordinanza, prevista il 27 novembre.