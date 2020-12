Coronavirus, la nuova variante «inglese» fa paura all’Europa. Ecco che cosa sappiamo

Ci sono decine di migliaia che differiscono l'una dall'altra per almeno una mutazione nel genoma. «Ma due qualsiasi coronavirus Sars-CoV-2 da qualsiasi parte del mondo differiscono di solito per meno di 30 mutazioni - afferma Loman - e sono considerati tutti appartenenti allo stesso ceppo. I ricercatori parlano invece di diversi lignaggi».

Variante inglese non ancora in Italia

La nuova variante scoperta in Inghilterra è più veloce ma non più cattiva: al momento, infatti, non ci sono prove che sia capace di fare maggiori danni all’organismo e uccidere di più. Fino ad ora non è stato rilevata in Italia. Lo spiega il virologo Carlo Federico Perno, professore di Microbiologia, all'UniCamillus e International Medical University di Roma, e direttore del reparto di Microbiologia, Irccs Ospedale pediatrico Bambino Gesù in Roma, direttamente in contatto con il virologo Ravy Gupta, della Univesity College London, che ha isolato la nuova variante in pre-visione per la condivisione dei dati scientifici.

«Ho visionato lo studio - dice Perno - il coronavirus ha una capacità molto inferiore rispetto ai virus classici di modificarsi: in tutto è avvenuto circa una ventina di volte. Per il virus dell'Hiv ci sono state invece milioni di varanti e per quello dell'Hpv addirittura miliardi». Però - aggiunge - «come tutti i virus, quando può, migliora la sua capacità di infettare perché ha come obiettivo biologico quello di crescere. Più circola, più si modifica, e il suo tasso di variazione è funzione dei cicli replicativi»

Una variante significativa c’è già stata: quella che gli scienziati hanno denominato 614 D, «già presente in Italia a marzo nel 5% delle persone infettate, ora nel 100% e che ha reso più veloce la trasmissione, spiegando anche in parte la seconda ondata. Ed esiste anche un'altra variabile sudafricana».