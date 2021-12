Coronavirus: le nuove regole per lo sport, dalle palestre allo sci

Per andare sulle piste da sci utilizzo il bus del trasporto pubblico locale. Ci sono obblighi?

Sì, dal 6 dicembre è necessario avere almeno il green pass di base, ottenuto anche con tampone con esito negativo.

Per salire su una cabinovia in montagna c’è bisogno del pass?

Sì, il colore varia dalla zona in cui ci si trova. Se si è in zona bianca o gialla in cabinovia si sale solo se si è in possesso almeno del green pass di base. Se la zona è arancione bisogna avere in tasca il super green pass. In zona rossa gli impianti sciistici sono chiusi e sono inaccessibili anche per chi ha il pass rafforzato.

Quali sono le regole per effettuare il soggiorno sciistico in un albergo in montagna?

Per entrare in albergo, anche in zona bianca, è necessario il green pass base. Quindi bisogna aver effettuato il vaccino, essere guariti da Covid o avere il risultato negativo di un tampone molecolare (valido 72 ore) o antigenico (valido 48 ore). All’interno con il green pass di base si potrà eccedere al ristorante, alla palestra, alla piscina, negli spogliatoi e nei centri benessere.

E se in vacanza voglio andare al ristorante in baita?

Nei ristoranti in zona bianca e gialla i possessori di green pass rafforzato possono accedere negli spazi di ristorazione al chiuso. In zona gialla chi ha il pass rafforzato non avrà l’obbligo di sedere al massimo in quattro al tavolo al chiuso. In zona arancione accesso agli spazi al chiuso della ristorazione consentito solo a chi ha il super green pass.

All’aperto è necessario indossare la mascherina?

In linea generale all’aperto non è necessaria, ma alcuni comuni e regioni hanno introdotto specifiche restrizioni anche all’aperto. Al chiuso, invece, resta obbligatoria per tutti. É quindi necessario informarsi sulle disposizioni applicate nel comune dove si risiede o dove ci si reca per la vacanza.