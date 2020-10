Coronavirus, le nuove regole: obbligo di mascherine all’aperto con non conviventi. Resta lo smart working semplificato Multe fino a mille euro per chi non rispetta le norme anti contagio. Anche chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Per chi non rispetta la quarantena arresto fino a 18 mesi e sanzione amministrativa fino a 5mila euro di Nicoletta Cottone

Coronavirus: obbligo di mascherine all’aperto, se vicini a non conviventi

Multe fino a mille euro per chi non rispetta le norme anti contagio. Anche chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Per chi non rispetta la quarantena arresto fino a 18 mesi e sanzione amministrativa fino a 5mila euro

3' di lettura

Dopo il via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza il Consiglio dei ministri a varare il Dpcm per la gestione della pandemia da Coronavirus, la parola passa all’Esecutivo. É iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Cdm per estendere al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per il Covid e approvare il nuovo decreto legge con le norme generali anti contagio.

Mascherina sempre in tasca: quando usarla all’aperto

Per contrastare la seconda ondata di contagi il decreto legge del governo prevede che si debba sempre avere in tasca o in borsa la mascherina, da usare sempre «nei luoghi al chiuso accessibilie al pubblico», inclusi i mezzi di trasporto. Ma anche in tutti i luoghi all’aperto quando ci si trovi in prossimità di persone non conviventi. Restano operative le previsioni dei protocolli anti-contagio per specifiche attività economiche, produttive e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Chi è escluso dall’obbligo

Restano esclusi dagli obblighi le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi interagisce con loro.

Resta lo smart working semplificato

La proroga dello stato di emergenza lascia attivo la procedura di smart working semplificata, senza accordo individuale per attivare lo strumento. Resta l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali. Resta il limite di 200 persone per andare al cinema, a teatro e ai concerti al chiuso e di mille persone per quelli all'aperto.

Le norme anti contagio

Restano le norme anti contagio in vigore fin dall'inizio della pandemia, come ha confermato in Parlamento il ministro della Salure Roberto Speranza: distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche, in primis il lavaggio delle mani. Resta ovviamente l’obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre.