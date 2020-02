Coronavirus: nuovo bilancio a 2.360 vittime

8:48 Giappone, altri 4 casi di infezioni

Continua a salire il bollettino delle persone che hanno contratto il coronavirus in Giappone: dalla prefettura a nord dell'Hokkaido all'isola a sud ovest del Kyushu. Un'insegnante di circa 60 anni di una scuola superiore a est di Tokyo è stata diagnosticata con il virus dopo aver avuto sintomi di nausea durante lo svolgimento delle lezioni. Il sindaco della cittadina dove è situata la scuola ha detto che l'istituto rimarrà chiuso almeno due giorni per consentirne la disinfestazione. La donna non ha viaggiato fuori dal Giappone nelle ultime due settimane, riferiscono i media nipponici, nè ha avuto contatti con persone che poi sono risultate

infette.