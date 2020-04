Coronavirus o no, l’Italia deve scalare una montagna di debito Bruxelles è diventata una specie di alibi per mascherare le nostre colpe. A cominciare dal debito pubblico italiano di Giancarlo Mazzuca

Alla fine l'Europa, con un primo “sì” al Recovery Fund, ha finalmente cominciato ad allargare i cordoni della borsa dopo l'estenuante braccio di ferro con i Paesi del Nord: è un piccolo passo avanti. Resta il fatto che, nelle settimane del contagio, abbiamo parlato dell’Europa in tutte le salse come se dalla sola Ue potesse arrivare la nostra salvezza.

Bruxelles è, insomma, diventata una specie di alibi per mascherare le nostre colpe. Perché di colpe ne abbiamo tante. A cominciare dal debito pubblico italiano. Europa o non Europa, coronavirus o non coronavirus, dobbiamo affrontare, in tal senso, una scalata di sesto grado. Se già prima era molto difficile riuscire a voltare pagina, oggi l'impresa diventa proibitiva.

Mi sono soffermato, l'altro giorno, su un calcolo fatto dall'ex ministro Giancarlo Pagliarini: dal 1980 al 2018 lo Stato ha pagato per interessi passivi qualcosa come 177 milioni di euro al giorno. È un vero pozzo di San Patrizio: con tali cifre non abbiamo alcun alibi a prescindere dal Covid. E allora ripartiamo paradossalmente proprio dall'abisso della pandemia per tentare di risalire in qualche modo la china. È una sfida disperata ma non abbiamo alternative perché è inutile fasciarci la testa. Meglio guardare finalmente in faccia la realtà e, senza tanti voli pindarici, cercare di rimettere in moto l'Azienda Italia dal fondo della voragine: la priorità assoluta è ridare ossigeno alle nostre imprese. Sappiamo che la “fase due” dell'economia dovrebbe ricominciare da un Pil in picchiata perché nel semestre sta crollando del 15 per cento, un dato impressionante.

Ma, soprattutto adesso, ci servono indicazioni precise sull'andamento del Pil per poter ripartire. È questo il punto fisso iniziale per varare qualsiasi “fase due” dell'economia, ma quali sono previsioni esatte per i prossimi mesi? Stabilirlo con una certa approssimazione sembra quasi impossibile perché, non sapendo quanto davvero durerà ancora il contagio, abbiamo letto stime diversissime l'una dall'altra e, in certi casi, diametralmente opposte. E, allora, come muoversi?