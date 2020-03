Coronavirus, gli obblighi e i reati: le sanzioni solo dopo un processo

Ci sembra poi improbabile che ad una singola persona sia contestato uno dei delitti colposi contro la pubblica incolumità. Anche in via del tutto astratta, infatti, pare difficile sostenere che un soggetto isolato, per quanto imprudente, sia da sé solo in grado di mettere in pericolo una platea indeterminata di persone. Allo stesso modo, riteniamo di escludere che possa essere contestato il reato di epidemia (art. 438 e 452 c.p.) che punisce chiunque la cagiona mediante la diffusione di germi patogeni. La giurisprudenza, infatti, ha sempre negato la configurabilità di questi reati nella condotta di chi “semplicemente”, sapendosi affetto da male contagioso, continui a circolare magari anche diffondendo la malattia.



Queste sanzioni, vale forse la pena dirlo, non possono essere decise, né determinate, né applicate direttamente dalle forze dell’ordine che controllano le strade in questi giorni. In altri termini, quando ad esempio la polizia dovesse contestare una violazione, ciò non comporterà un verbale che contiene già la sanzione, con magari la consegna di un “bollettino” per pagarla, come nel caso di un divieto di sosta.



I pubblici ufficiali che hanno notizia di un qualunque reato, infatti, la trasmettono alla Procura della Repubblica che iscrive un procedimento a carico del presunto responsabile; la sanzione sarà poi determinata da un giudice al termine di un processo, insieme alla eventuale condanna. Per le condotte punite con il reato di cui all’art. 650 c.p., è probabile un robusto ricorso al decreto penale di condanna: una sanzione pecuniaria irrogata dal giudice per le indagini preliminari su proposta del pubblico ministero che, se non opposta, diventa esecutiva. Trattandosi l’art. 650 c.p. di una contravvenzione punita con pena alternativa (detentiva o pecuniaria), l’imputato potrà opporsi al decreto penale chiedendo l’oblazione che, qualora concessa, consentirà di estinguere il reato con il pagamento di una somma uguale alla metà del massimo della pena, ovvero 103 euro.



La violazione delle disposizioni relative alle attività, commerciali e no, può implicare la sanzione amministrativa della chiusura dell’attività stessa per un periodo da 5 a 30 giorni. Questa sanzione potrà essere applicata dal Prefetto in base ad una procedura amministrativa accelerata prevista nei casi di urgenza, che può essere emessa anche senza contraddittorio. Il provvedimento potrà poi essere impugnato avanti al Tribunale ordinario.