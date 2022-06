Coronavirus, oggi 10.371 nuovi casi (+21,8% in 7 giorni) e 41 decessi

Nel Lazio 118.561 casi positivi, 29 in terapia intensiva

Sono 118.561 le persone attualmente positive nel Lazio, di cui 472 ricoverati, 29 in terapia intensiva e 118.060 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.479.816 i morti 11.386, su un totale di 1.609.763 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Friuli Venezia Giulia 121 positivi e nessun decesso

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 121 positività al Covid da 1.522 tamponi, di cui 24 da 940 tamponi molecolari e 97 da 582 tamponi antigenici; non si sono registrati decessi. In terapia intensiva sono ricoverate 3 persone, 91 negli altri reparti. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 383.097 positività, mentre i decessi sono stati 5.129.

In Puglia 2 morti e altri 719 contagi, il 13% dei test

Oggi in Puglia si registrano altri 719 contagi su 5.523 test analizzati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 13%. I decessi sono stati due I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (239), Bat (73), Brindisi (54), Foggia (132), Lecce (151), Taranto (65). Sono residenti fuori regione altre 4 persone risultate positive in Puglia mentre per un caso la provincia è in via di definizione. Delle 19.318 persone attualmente positive 237 sono ricoverate in area non critica (ieri 242) e 11 in terapia intensiva (ieri 10).