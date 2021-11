Coronavirus, oggi 11.555 casi e 49 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 11.555 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.544. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 8.544, dunque l’aumento è del +35,2% su base settimanale.

Sono stati analizzati 574.812 tamponi, tra molecolari e antigenici (ieri 534.690). Sabato scorso erano stati 540.371. Il tasso di positività è oggi del 2,01% contro l’ 1,58% di 7 giorni fa, un dato in crescita del 27,1%.

Sono invece 49 le vittime in un giorno. Ieri erano state 48. Una settimana fa erano state 53.

Sono 512 i pazienti in terapia intensiva in Italia, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 50. I ricoverati in terapia intensiva sono oggi il 13% rispetto a una settimana fa.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.250, ovvero 105 in più rispetto a ieri. In questo caso l’aumento della pressione sugli ospedali è del 18,2% rispetto a sabato scorso.