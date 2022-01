Coronavirus, oggi 170.844 nuovi casi e 259 decessi

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Sono 1.392 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 153 mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 119 (+28,6%). Negli ultimi 7 giorni (29 dicembre-4 gennaio) sono entrate in terapia intensiva covid 874 persone, in crescita del 25,4% rispetto alla settimana precedente (22-28 dicembre).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.912, ovvero 579 in più rispetto a ieri.