Coronavirus, oggi 17.992 nuovi contagi, con 179.800 tamponi. 674 le vittime

Torna a crescere numero positivi in Valle d'Aosta

Dopo alcune settimane di ininterrotta riduzione, il numero di contagiati da Covid in Valle d'Aosta torna a crescere, seppur di sole 5 unità. I nuovi positivi (24) superano infatti i guariti (16) e si registrano tre nuovi decessi. Complessivamente i positivi sono ora 500. Secondo il Bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione le persone sottoposte a tampone sono state 100. I ricoverati sono 70, di cui 35 all'Ospedale regionale Parini di Aosta, 30 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 5 nell'ospedale da campo dell'Esercito.

Puglia: 1.314 nuovi infetti, tasso positività al 14.06%

Su 9.346 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.314 casi positivi, con un tasso di positività del 14,06% contro il 10% di ieri. 486 infetti si rilevano in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, per 7 la provincia di residenza non è nota. Sono stati registrati 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 52.834.

In Abruzzo 227 nuovi casi e 9 morti, calano ricoveri

Sono 227 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.855 tamponi: è risultato positivo il 5,89% dei campioni. Si registrano nove decessi: il bilancio delle vittime sale a 1.111. Ancora una volta, rapido calo dei ricoveri, che passano dai 633 di ieri ai 601 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra due e 94 anni. Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 30: 8 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. I nove decessi - tre dei quali relativi ai giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalla Asl competente - riguardano persone di età compresa tra 72 e 95 anni: quattro in provincia dell'Aquila, due in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo e uno residente fuori regione. Gli attualmente positivi sono 250 in meno rispetto a ieri e scendono a quota 13.175: 559 pazienti (-25 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 42 (-7, con 3 nuovi ricoveri) in terapia intensiva. Gli gli altri 12.574 (-218) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 468 in più, per un totale di 18.815. A livello territoriale, il maggior incremento si registra nel Chietino (+73), seguito dal Teramano (+57), dal Pescarese (+55) e dall'Aquilano (+38).

I dati di giovedì 17 dicembre

Erano ieri, 17 dicembre, 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia riscontrati nelle precedenti 24 ore, con 185.320 tamponi effettuati. I decessi erano stati 683. Il tasso di positività per i tamponi totali si era attestato sul 9,8%.