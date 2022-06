Coronavirus, oggi 18.678 nuovi casi e 26 decessi. Tasso di positività al 14,6%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oggi, 12 giugno, in Italia si registrano 18.678 nuovi contagi da coronavirus (in calo rispetto ai 22.104 registrati ieri, 11 giugno) e 26 decessi (ieri erano state 60). Lo comunicano i dati del ministero della Salute. Con 127.704 tamponi effettuati il tasso di positività è al 14,6 per cento. In calo le terapie intensive (-10 rispetto a ieri), ma crescono i ricoveri (+ 42).

In Emilia-Romagna 1.818 nuovi casi e 1 morto

Dall'inizio dell'epidemia causata dal Covid-19, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.505.348 casi di positività al nuovo coronavirus, 1.818 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.114 tamponi eseguiti. Da ieri ha perso la vita una persona, un uomo di 83 anni, mentre dall'inizio dell'epidemia i decessi, in totale, sono stati 17.007.

Toscana: 1.035 nuovi casi e nessun decesso

In Toscana sono 1.163.547 i casi di positività al Coronavirus, 1.035 in più rispetto a ieri (276 confermati con tampone molecolare e 759 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

In Campania continua a salire incidenza, supera il 17%

Ancora in rialzo, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 1.920 i neo positivi al Covid su 11.231 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 16,31%, oggi slitta al 17.09%. Una persona è deceduta. Negli ospedali la situazione continua a restare invariata nelle terapie intensive con 13 posti letto occupati; in aumento, invece, i ricoveri in degenza con 295 posti letto occupati (+11 rispetto a ieri).

In Abruzzo 455 nuovi positivi, nessun decesso

Oggi in Abruzzo 455 nuovi positivi, eseguiti 1308 tamponi molecolari e 2562 test antigenici, nessun deceduto, 390805 guariti (+99), 17137 attualmente positivi (+356) di cui 134 ricoverati in area medica (-9) e 1 in terapia intensiva (invariato).