Coronavirus, oggi 189.109 nuovi casi e 231 decessi. Positività 17,28%

Oggi il report del ministero della Salute certifica che i nuovi contagiati sono stati 189.109, in aumento rispetto ai 170.844 di ieri, 4 gennaio. Le vittime sono state 231 (ieri 259), per un totale dall’inizio della pandemia di 138.276. Il numero di tamponi processati è stato di 1.094.255 (ieri 1.228.410), quindi il tasso di positività si è attestato a 17,28%, in crescita rispetto al 13,91% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.428, 36 più di ieri, con 132 ingressi del giorno (ieri 153). Nei reparti ordinari ci sono 13.364 pazienti sintomatici, 452 più di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.406.325 (+155.332). Il totale degli attualmente positivi è di 1.421.117 (ieri 1.265.297). Nelle 24 ore, sono state dimesse/sono guarite 33.037 persone (ieri 30.333), per un totale dall’inizio della pandemia di 5.196.642. I casi totali ammontano a 6.756.035.

Nelle regioni

Oggi la regione con il maggior numero di nuovi contagiati è la Lombardia (51.587), seguita da Campania (16.972), Toscana (16.957), Piemonte (16.937), Veneto (16.871), Lazio (16.464) ed Emilia-Romagna (13.671). Con meno di mille nuovi contagi ci sono Basilicata (906), Valle d’Aosta (630) e Molise (496).

In Lombardia 51.587 nuovi casi e 47 morti

Sono 51.587 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 47 i decessi, portando così a 35.240 il totale di vittime dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dai dati elaborati dall’ufficio stampa dell’assessorato al Welfare. I ricoverati in area medica sono 2.420 (+180 rispetto a ieri) mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 226, per un totale di 2.646 pazienti ricoverati. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 214.700 tamponi con un rapporto positivi/test che si attesta al 24,03%.

Nuovo record Veneto, 16.871 nuovi casi in 24 ore

Nuovo record di contagi giornalieri da coronavirus in Veneto, con 16.871 casi in 24 ore, che portano il totale delle infezioni da inizio pandemia a 703.750. Il bollettino regionale segnala anche 28 decessi, con il totale delle vittime a 12.473. Numeri in aumento anche per gli attuali positivi, che sono 136.723, 12.364 in più di ieri. Crescono più lentamente rispetto a ieri i dati ospedalieri, con 1.395 ricoveri in area non critica (+29) e 211 in terapia intensiva (+2).

In Sardegna 1.239 nuovi contagi, 4 i decessi

In Sardegna si registrano oggi 1.239 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 5.190 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18.342 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 ( come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 174 (26 in più di ieri). Sono 11.125 i casi di isolamento domiciliare (812 in più di ieri). Si registrano 4 decessi: un uomo di 78 anni e una donna di 86, entrambi residenti nella provincia di Oristano; una donna di 71 anni, residente nella provincia di Nuoro, e una donna di 78, residente in provincia di Sassari.