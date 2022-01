Coronavirus, oggi 196.224 nuovi casi e 313 decessi. Rallenta la crescita settimanale: +3,8%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rallenta la crescita dei nuovi casi certificati da tampone su base settimanale. Oggi i casi sono stati 196.224, in crescita del 3,8% rispetto a mercoledì scorso, quando erano stati 189.109. Questo dato è in calo dal 4 gennaio. I casi sono quindi ancora in aumento, anche se quest’ultimo è in deciso rallentamento. Si è in una fase di contrazione dell’epidemia quando i casi sono inferiori alla settimana precedente e dunque la curva del grafico qui sotto scende sotto il valore 1.

Tasso di positività in calo



Sono 1.190.567 i tamponi molecolari e antigenici registrati oggi. Mercoledì scorso erano stati 1.094.255. Il tasso di positività è oggi del 16,48% contro il 17,28% di 7 giorni fa (-4,6%). Negli ultimi 7 giorni (6-12 gennaio) il tasso di positività medio è stato del 17%, in crescita del 17,9% rispetto alla settimana precedente (30 dicembre-5 gennaio).

Le vittime sono 313 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 231 (+35,5% in 7 giorni). Non venivano superati i 300 decessi giornalieri dal 4 maggio, come evidente dal prossimo grafico.

Sul dato di oggi incide un recupero della regione Toscana, che comunica: «L'elevato numero di decessi segnalati in data odierna è legato ad una verifica effettuata nell'ambito territoriale di Livorno che ha permesso di individuare 37 ulteriori pazienti con COVID-19 deceduti nell'arco di 6 mesi, cioè dal 15 giugno al 6 gennaio, che non erano stati comunicati».

Negli ultimi 7 giorni (6-12 gennaio) ci sono stati 1.596 decessi, in crescita del 34,7% rispetto alla settimana precedente (30 dicembre-5 gennaio).