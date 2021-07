Coronavirus, oggi 2.072 nuovi casi e 7 vittime, tasso di positività 2,3%

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

Umbria, un ricoverato in più

Ancora un ricoverato Covid in più negli ospedali dell’Umbria, ora nove contro gli otto di domenica, uno dei quali nelle terapie intensive (dato stabile). Lo riporta il sito della Regione. Come ogni lunedì vengono segnalati meno nuovi positivi, dieci, con meno tamponi, 549, e test antigenici, 420, con un tasso di positività totale dell’uno per cento. Rimangono fermi a 1.424 i morti per il virus mentre sono stati accertati 43 guariti, con gli attualmente positivi scesi a 720, 33 in meno del giorno precedente.

In Friuli Venezia Giulia 6 casi su 1.523 test e tamponi, nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.523 test totali sono state riscontrate 6 nuove positività, pari allo 0,39%. Nel dettaglio, su 1.256 tamponi molecolari sono stati rilevati 6 contagi, con una percentuale di positività dello 0,48%, mentre non ne risulta alcuno dai 267 test rapidi antigenici realizzati. Nella giornata odierna non si registrano decessi e nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 9. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.263 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.261 a Trieste, 50.413 a Udine, 21.115 a Pordenone, 13.078 a Gorizia e 1.396 da fuori regione. Non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale, né tra gli ospiti e operatori delle strutture residenziali per anziani.

In Puglia 47 casi e nessun decesso

Oggi lunedì 19 luglio in Puglia sono stati registrati 47 casi su 4.108 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,1%. I nuovi positivi sono 22 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 3 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto. Sono stati attribuiti due casi di residenza in precedenza non nota. Non è stato registrato alcun decesso. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.781.728 test e sono 1.776 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.243 e sono 245.808 i pazienti guariti.

Calabria, 59 nuovi contagi e tasso positività al 5,4%

Sono 59 i nuovi contagi da Covid in Calabria contro i 39 di ieri ed un minor numero di tamponi fatti. Il tasso di positività sale così al 5,4% contro il 2,25% di ieri. Nessuna vittima è stata registrata nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero, restano stabili a 50 i ricoverati in area medica, mentre salgono a 5 quelli in terapia intensiva (+1). I nuovi positivi sono 2.051 (+45) mentre gli isolati a domicilio 1.996 (+44). I nuovi guariti sono 14. Ad oggi sono stati eseguiti 967.073 tamponi con 69.701 positivi. Questi sono i dati dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 40 (5 in reparto, 2 in terapia intensiva, 33 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.232 (10088 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1541 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.513 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.833 (21.273 guariti, 560 deceduti); Crotone: casi attivi 44 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 42 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.574 (6.473 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 237 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 223 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.079 (22741 guariti, 338 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 18 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.562 (5.470 guariti, 92 deceduti).

I numeri del 18 luglio

Ieri erano stati 3.127 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, su 165.269 tamponi molecolari e antigenici effettuati e quindi un tasso di positività dell’1,9% . Le vittime del giorno erano state 3.