Coronavirus, oggi 219.441 nuovi casi e 198 decessi. Positività 19,28%

Oggi i nuovi contagiati, comunicati nel bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute, sono stati 219.441, in aumento rispetto ai 189.109 di ieri 5 gennaio. Le vittime sono state 198 (ieri 231), per un totale dall’inizio della pandemia di 138.474. Il numero di tamponi processati è stato di 1.138.310 (ieri 1.094.255), quindi il tasso di positività si è attestato a 19,28%, in crescita rispetto al 17,28% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.467 (39 più di ieri), con 177 ingressi del giorno (ieri 132), mentre i ricoverati con sintomi sono 13.827, 463 più di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 1.578.285 persone (ieri 1.406.325). Il totale degli attualmente positivi è di 1.593.579, anche questi in crescita rispetto ai 1.421.117 di ieri. Crescono però anche le persone che risultano dimesse o guarite nelle 24 ore: sono 46.770 rispetto alle 33.037 di ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 5.243.412. Infine, i casi totali diagnosticati sono ad oggi 6.975.465.

Nelle regioni

Anche oggi, la regione con il maggior numero di nuovi contagiati è di gran lunga la Lombardia (52.693). Segue l’Emilia-Romagna (38.528), con una precisazione però, che spiega la discrepanza rispetto ai dati comunicati dalla Regione (leggi sotto, ndr): «in seguito all'adeguamento informatico per una segnalazione più tempestiva dei casi, relativamente ai casi dichiarati oggi, 33.777 sono casi diagnosticati dal 31 dicembre 2021, i restanti casi, 4.751, hanno diagnosi precedente». Subito dopo, Veneto (18.129), Toscana (17.286), Campania (16.512), Sicilia (14.269), Piemonte (14.103) e Lazio (14.055). Con meno di mille nuovi contagi, solo Valle d’Aosta (551) e Molise (307).

Nuovo picco in Emilia-Romagna, 18.413 contagi, 24 deceduti

Nuovo picco di contagi da Covid in Emilia-Romagna: sono 18.413 - 672.222 dall’inizio dell’epidemia - i casi di positività al coronavirus registrati sul territorio nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 62.472 tamponi eseguiti. In calo di una unità, a quota 140 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive - 109, pari al 77,9% non sono vaccinati e 31, invece, vaccinati con ciclo completo - mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, risultano essere 1.744, 122 in più rispetto a ieri. Nei dati comunicati oggi al ministero della Salute, ai 18.413 nuovi casi sono stati sommati altri 20.115 casi di positività riscontrati tra il 27 dicembre 2021 e il 3 gennaio di quest’anno e recuperati a seguito dell’adeguamento dei sistemi informativi di registrazione dei contagi alle nuove indicazioni nazionali. In base al dato complessivo, i casi attivi, cioè i malati effettivi, toccano quota 156.788 (+34.968, considerati i casi recuperati): di questi, sono 154.904 (+34.847, considerati i casi recuperati) quelli in isolamento a casa, con sintomi lievi o privi di sintomi, pari il 98,8% del totale dei casi attivi. Da ieri si registrano anche 24 decessi: due in provincia di Parma, due in quella di Reggio Emilia, tre in provincia di Modena, sette in provincia di Bologna, quattro in provincia di Ravenna, tre in provincia di Forlì-Cesena e tre in provincia di Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, le morti in regione sono state 14.320.

4.808 nuovi positivi e un decesso in Abruzzo

Altro decesso e purtroppo sale a 2.655 il bilancio dei deceduti a causa del coronavirus nelle ultime ore in Abruzzo. Si tratta di un 86enne della provincia dell’Aquila. Sono 144 i guariti e 4.808 (da 3 mesi e 99 anni d’età) i nuovi positivi al Covid-19 oggi in regione. Di questi, 3.670 contagi sono emersi dai test antigenici. I posti letto occupati nelle aree mediche Covid sono 248, da ieri 20 in più; i ricoverati nelle terapie intensive restano 24, stesso dato di ieri. Sono stati oltre 30mila i test rapidi eseguiti da ieri e 6.519 i molecolari. Il bilancio dei contagi, da quando l’emergenza è in corso, sale a 128.900. Nel dato sono compresi anche 88.268 dimessi e guariti dall’inizio della pandemia. Sono 3.670 i positivi identificati attraverso test antigenico rapido.