Coronavirus, oggi 22.104 nuovi casi e 60 decessi

Oggi, sabato 11 giugno, in Italia si registrano 22.104 nuovi contagi da coronavirus (in aumento rispetto ai 21.554 registrati ieri) e 60 decessi (ieri erano stati 66). Lo dicono i dati del ministero della Salute. Sono 187.234 i tamponi, tra molecolari e antigenici processati in 24 ore, che fanno rilevare un tasso di positività pari all'11,8%, in calo rispetto al 12,67% di ieri. Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.076, ovvero 86 in meno di ieri.

Emilia-Romagna: 1.811 nuovi casi e 2 morti

Dall'inizio dell'epidemia da Covid-19, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.503.530 casi di positività al nuovo coronavirus, 1.811 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.006 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Da ieri si sono registrati 2 morti e, complessivamente, dall'inizio della pandemia, in Emilia-Romagna 17.006 hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Lazio: casi in aumento a quota 2.942, 1.843 a Roma

“Oggi nel Lazio su 4.591 tamponi molecolari e 15.984 tamponi antigenici per un totale di 20.575 tamponi, si registrano 2.942 nuovi casi positivi (+147), sono 3 i decessi (-5), 452 i ricoverati (-18), 31 le terapie intensive ( = ) e +2.010 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.843”. E' quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

In Campania sale l'incidenza e supera il 16%

Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario sono 2.122 i neo positivi al Covid su 13.003 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 15,96% oggi sale al 16,31%. Zero decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta invariato a 13 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; in degenza sono invece 284 (-1 rispetto a ieri).

In Abruzzo 489 nuovi casi, scendono ancora i ricoveri

Sono 489 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.383 tamponi molecolari e 2.777 test antigenici: il tasso di positività è pari all'11,75%. Due i decessi: il bilancio delle vittime sale a 3.346. Continuano a scendere i ricoveri. Gli attualmente positivi sono 16.781 (+43): 143 pazienti sono ricoverati in area medica (-11) e uno è in terapia intensiva (invariato), mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 390.706 (+444).