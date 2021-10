Coronavirus, oggi in Italia 2.278 nuovi casi e 27 decessi. Tasso di positività allo 0,8%

Toscana 208 nuovi casi, età media 45 anni, 4 decessi

­In Toscana sono 208 i nuovi casi Covid (204 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico), che portano il totale a 284.458 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. QUattro i decessi. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.410 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 7.498 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.842, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno).

Puglia 62 nuovi casi e un morto

Sono 62 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia su 12.099 test giornalieri registrati, con una incidenza dello 0,5%. Una persona è morta. I nuovi casi per provincia sono: Bari, 20; Bat, 3; Brindisi, 5; Foggia, 7; Lecce, 20; Taranto, 6 e uno di provincia da definire. Le persone attualmente positive sono 2.382, mentre 135 sono le persone ricoverate in area non critica e 19 le persone in terapia intensiva.

Calabria: 89 nuovi contagi, +259 guariti e 0 morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 89 i nuovi contagi registrati (su 2.716 tamponi effettuati), +259 guariti e zero morti (per un totale di 1.424 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -170 attualmente positivi, -172 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9).

Piemonte, nessun decesso e 114 nuovi casi

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 114 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 44 dopo test antigenico), pari allo 0,6% di 18.260 tamponi eseguiti, di cui 15.227 antigenici. Dei 114 nuovi casi, gli asintomatici sono 75 (65,8%). I casi sono 54 di screening, 47 contatti di caso, 13 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 384.605

Trentino 35 nuovi contagi e 5 classi ancora in quarantena

In Trentino oggi zero decessi, 35 nuovi contagi, 16 pazienti in ospedale di cui 3 in rianimazione. Restano 5 le classi ancora in quarantena. Sul fronte della campagna vaccinale le somministrazioni totali sono 758.464 comprese 347.912 seconde dosi e 4.534 terze dosi.