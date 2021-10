Coronavirus, oggi 2748 nuovi casi e 46 decessi. Tasso di positività in calo allo 0,8%

4' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 2.748 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Sono invece 46 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri. I tamponi processati sono stati 344.969 mentre il tasso di positività si è attenstato allo 0,8%. Calano di 50 unità i ricoverati con sintomi, attualmente sono 2.692 in totale. Secondo gli ultimi dati, i ricoverati in terapia intensiva ora sono 367, 16 in meno rispetto alle rilevazioni di ieri.

Nel Lazio 9.239 attualmente positivi, 52 in terapia intensiva

Sono 9.239 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 348 ricoverati, 52 in terapia intensiva e 8.839 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 368.069 e i morti 8.682, su un totale di 386.990 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. “Oggi nel Lazio su 8.572 tamponi molecolari e 14.128 tamponi antigenici per un totale di 22.700 tamponi, si registrano 230 nuovi casi positivi (-64) in calo rispetto a sabato scorso 2 ottobre (-116), 3 i decessi, 358 i ricoverati (+8), 52 le terapie intensive (+1) e 244 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,0%. I casi a Roma città sono a quota 107” aggiunge.

Loading...

Toscana un decesso, calo delll’1,5% degli attualmente positivi

In Toscana oggi, a causa del Covid-19, viene registrato un nuovo decesso, una donna di 96 anni a Grosseto. Il numero complessivo dei decessi attribuiti al Coronavirus nella regione sale a 7.202.Sono 284.250 i casi di positività al Coronavirus, 229 in più rispetto a ieri. L’età media dei nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti, che sono 318 in più rispetto a ieri, crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.147 (95,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.901, -1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 250 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in meno).

Abruzzo: un nuovo decesso, oggi 47 guariti e 48 nuovi positivi

Un’altra morte causata dal coronavirus oggi in Abruzzo, un 83enne del teramano, che fa salire a 2.549 il bilancio dei deceduti a causa del covid 19 dall’inizio della pandemia. In queste ultime 24 ore il numero dei nuovi positivi (48) torna a superare quello dei guariti (47) anche se di una sola unità. Il totale dei contagiati è 81.605 di questi 77.581 sono i dimessi e i guariti dal Sar-cov-2 dall’inizio dell’emergenza. Attualmente sono 1.475 i positivi in regione, 9 in più da ieri. Rispetto a ieri restano invariati il numero di posti letto occupati nelle aree mediche covid degli ospedali abruzzesi (46) e dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive così come il numero delle persone in isolamento: 1.424. Dei nuovi positivi, 21 risiedono in provincia dell’Aquila, 16 nell’area teatina, 9 nel teramano e 4 nel pescarese.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Campania; 269 positivi, sei vittine, indice contagio già a 1,6%

Sono 269 i positivi Covid del giorno in Campania su 16.608 test effettuati per un indice di contagio pari al 1,61%. In calo rispetto al 2,09% di ieri. Sei le persone decedute nelle ultime 48 ore, di cui 1 in realtà morta nei giorni scorsi ma registrato solo ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 13. I posti letto di degenza disponibili 3.160, quelli di degenza occupati 188.