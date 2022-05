Coronavirus, oggi 30.310 nuovi casi e 108 decessi

In Toscana 1.849 nuovi casi, età media 45 anni, 7 decessi

In Toscana sono 1.849 i nuovi casi Covid (481 confermati con tampone molecolare e 1.368 da test rapido antigenico), che portano il totale a 1.137.293 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.091.728 (96% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.449 tamponi molecolari e 11.866 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 2.920 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 63,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 35.538, -1,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 401 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un’età media di 85,9 anni (3 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 1 a Pisa). Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.849 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 24% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Veneto, + 2.567 contagi e 7 vittime in 24 ore

Il Veneto registra 2.567 contagi Covid nelle ultime 24 ore, un dato sostanzialmente in linea con quello di ieri (2.613), e 7 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni in regione da inizio epidemia si aggiorna a 1.735.803, quello dei decessi a 14.626. E’ in progressivo calo il numero degli attuali positivi ufficiali, 44.471 (-939). Numeri in discesa anche per quanto riguarda le aree mediche degli ospedali: i ricoveri scendono a 696 (-45), mentre salgono di poco, 40 (+3) quelli in terapia intensiva.



In Puglia 13 morti e 1.868 casi, quasi il 12% dei test

Sono 1.868 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia, l’11,9 dei 15.638 test giornalieri registrati. Le vittime sono 13, mentre delle 45.581 persone attualmente positive, 395 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 421) e 22 in terapia intensiva (ieri 27). Questi i nuovi casi per provincia: Bari: 650; Bat: 127; Brindisi: 146; Foggia: 243; Lecce: 394; Taranto: 293; i residenti fuori regione sono 11, di provincia in definizione: 4.

Ancora in calo trend contagi in Umbria

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, in Umbria mostra un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Lo rende noto la Regione Umbria. L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 17 maggio è pari a 520.

L'Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è costante attestandosi ad un valore di 0,85. L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra un trend in diminuzione in tutte le classi d'età, l'incidenza più elevata è riscontrata nella classe d'età 11-13 anni mentre l'incidenza più bassa è registrata nella classe d'età 19-24 anni. Tutti i Distretti sanitari hanno l'incidenza inferiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti.

567 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 132 ricoveri e 2 decessi

Sono 567 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Friuli Venezia Giulia, ieri erano 585. Su 4.681 tamponi molecolari sono stati rilevati 178 nuovi contagi. Sono inoltre 2.758 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 389 casi. L’incidenza del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia ogni 100 mila abitanti in questi ultimi 7 giorni cala a 311,3 mentre ieri era a 330,5. Le persone ricoverate in terapia intensiva arrivano a 0 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 132 (contro i 141 di ieri) portando così i ricoveri totali a quota 132 contro i 143 di ieri. Sono 2 i decessi di oggi, ieri erano stati 3.