Coronavirus, oggi 30.408 nuovi casi e 136 decessi

Sono 30.408 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 42.249, dunque il calo su sette giorni è del 28%. Prosegue, dunque, il calo della curva, anche al netto del numero dei test effettuati.

Sono 264.273 i tamponi molecolari e antigenici registrati oggi. Mercoledì scorso erano stati 294.611. Il tasso di positività è oggi del 11,51% contro il 14,34% di 7 giorni fa (-19,8%). Negli ultimi 7 giorni (12-18 maggio) il tasso di positività medio è stato del 14%, in diminuzione del -6,1% rispetto alla settimana precedente.

I decessi sono 136 in un giorno, mentre una settimana fa erano stati 115 (+18,3% in 7 giorni). Nell’ultima settimana ci sono stati 784 decessi, in diminuzione del 2,6% rispetto alla precedente.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita

Sono 25 i nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Negli ultimi 7 giorni sono entrate in terapia intensiva covid 235 persone, in crescita del 7,3% rispetto alla settimana precedente.

Come visibile dal grafico sotto, sono 318 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.276, ovvero 189 in meno rispetto a ieri.