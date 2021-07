Coronavirus, oggi 3.127 nuovi casi e 3 vittime

1' di lettura

Sono 3.127 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 1.391, dunque l’aumento è del +124,8% su base settimanale.

Le vittime sono 3 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 7 (-57,1% in 7 giorni). Si tratta del dato più basso dallo scorso 29 agosto, quando ci fu una sola vittima.



Sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici. Domenica scorsa erano stati 143.332. Il tasso di positività è oggi dell’ 1,89% contro lo 0,97% di 7 giorni fa (+94,9%).

Sono 156 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 6 nel saldo tra entrate e uscite, dato che torna a scendere dopo tre giorni consecutivi di risalita. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 3 (ieri 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.136, quindi 25 in più rispetto a ieri.