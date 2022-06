Coronavirus, oggi 31.885 nuovi casi (+42,6% in 7 giorni) e 48 decessi

In Puglia 7 morti e 2.018 casi, il 16,6% dei test



Oggi in Puglia si registrano 2.018 nuovi contagi su 12.089 test analizzati nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 16,6%. Le persone decedute sono sette. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (601), Bat (222), Brindisi (162), Foggia (399), Lecce (397), Taranto (206). Sono residenti fuori regione altre 23 persone risultate positive in Puglia. Delle 20.061 persone attualmente positive 216 sono ricoverate in area non critica (ieri 206) e 10 in terapia intensiva (come ieri ).



In Alto Adige 310 nuovi casi



Il bollettino quotidiano diramato dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige segnala 310 nuovi casi in tutta la provincia. Il dato emerge dall’analisi di 347 test pcr (21 positivi) e 1.484 tamponi antigenici (289 positivi). Non si segnalano nuove vittime, il totale dei morti da inizio pandemia è di 1.482. Torna sopra quota 2mila il numero di persone in quarantena o isolamento domiciliare, al momento 2.047. I guariti nell’ultimo giorno sono stati 226. Al momento, le persone ricoverate nei normali reparti ospedalieri sono 47, cui si aggiunge un paziente in terapia intensiva.

In Friuli Venezia Giulia 763 nuovi casi, 1 decesso



Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.623 test e tamponi sono state riscontrate 763 positività. Nel dettaglio, su 2.825 tamponi molecolari sono stati rilevati 335 nuovi contagi. Sono inoltre 1.798 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 428 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 93. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registra il decesso di una persona a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.134, con la seguente suddivisione territoriale: 1.288 a Trieste, 2.406 a Udine, 971 a Pordenone e 469 a Gorizia. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 384.715 persone.